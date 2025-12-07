Belföld
Paksi Atomerőmű: megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány
ĀSzijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be
Montázs
Musk az Európai Unió felszámolását követelte
Ā„Vissza kell állítani az egyes országok szuverenitást"
Külföld
Hetekig is eltarthat az ukrán villamoshálózat megjavítása
ĀSúlyos a helyzet a pénteki nagy orosz légitámadás után
Belföld
A számok, amelyek ritkán billennek jobbra
ĀA politikai preferenciák rendkívül érzékenyek a sugalmazó kérdésekre
Belföld
Orbán Viktor: Mindig számíthattunk egymásra
ĀA miniszterelnök szerint a 2026-os választáson dől el, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból
Külföld
Puccs egy banánköztársaságban
ĀKatonák mindenütt
Bulvár
Károly király karácsonykor odaszúr Harrynek és Andrásnak
ĀKároly király üzenetei személyes elemeket is tartalmaznak
Egészség
Öt szokás, amelytől napról napra butábbak leszünk
ĀKoncentrációhiány, rossz memória és döntésképtelenség?
Egészség
A helytelen folyadékfogyasztás hibernált állapotot vált ki a szervezetben
ĀEz elhízáshoz vezet
Bulvár
Katalin hercegné gyerekei ellopták a show-t
ĀKatalin hercegné éves karácsonyi koncertjére ezúttal is a szeretet és az összetartozás ünnepe volt.
Kultúra
Terrorista cumival és pelenkával
ĀFilmkritika Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című filmjéről
Egészség
Aki egyszer koronavírussal fertőzött volt, feltétlenül keresse fel a szemészt
ĀA kutatók figyelmeztetnek
Életmód
Ha átrendezi a bútorait, télen melegebb marad a lakása
ĀNem minden lakás és ház jól szigetelt
Egészség
Milyen életkortól veszítik el az emberek a regenerálódási képességüket?
ĀA szakértők egy speciális „törékenységi indexet” dolgoztak ki
Életmód
Az orvos elárulja, mit nem szabad soha tenni, ha lefekvés előtt zuhanyozunk
ĀReggeli vagy esti zuhany?
Tudomány
Mikor van nagyobb esélye annak, hogy házastársa után haljon meg?
ĀTudósok szerint az új kapcsolatok kialakítása csökkenti a korai halál valószínűségét
Életmód
Miért hisz még mindig emberek milliárdja a horoszkópban?
ĀŐsi civilizációk már több ezer éve próbálták megfejteni, vajon a csillagok üzennek-e valamit az embernek
Egészség
A síelésnek jótékony hatása van a pszichére
ĀA rendszeresség kulcsfontosságú tényező
Egészség
A övsömör elleni oltás megelőzheti a demenciát
ĀKülönösen a nők profitálnak belőle
Tudomány
Végre megtudjuk miért rezzenünk össze amikor látjuk, hogy valaki megsérül
ĀAgyi vizsgálatok révén kiderült, miért rezzenünk össze, amikor a filmek szereplői megsérülnek
Montázs
Új módszert találtak ki a nők számára a stressz leküzdésére
ĀHa már nehezére esik tízi számolni
Sport
Folytatódott a Kós-parádé
ĀHubi ezúttal a 200 méteres hátúszásban is győzött a US Openen
Sport
A körmendiek nyerték a vasi klasszikust
ĀMoore extrája döntött Perlék ellen
Sport
Hazai környezetben továbbra is hibátlanok Gulácsiék
ĀA Leipzig a forduló zárultával biztosan a második helyen áll majd
Történelem
Ennek a fickónak 6000 évvel ezelőtt oroszlán harapta meg a fejét – de túlélte
ĀA támadás után a férfi agyának épsége „kérdéses” volt
Történelem
Egyiptomban felfedezték a „Halottak könyvének" egy nagy tekercsét
ĀMi teszi egyedivé?
Sport
A Barcelona gólzáport zúdított a Betisre
ĀFerran Torres 40 perc alatt lőtt mesterhármast
Külföld
Új nyelvi korszak Ukrajnában: az orosz eltűnik, a helyét mások veszik át
ĀEz komoly bírálatot váltott ki Medvedcsuktól
Külföld
Európa fokozatosan fordul el Ukrajnától
ĀBezárulnak az ajtók
Külföld
Robban a román politikai válság: azonnal menesztenék Bolojant
ĀA kezdeményezők szerint a román kormány adósságba taszítja az országot
Európai Unió
Kiléptek az EU-ból? – Tömegesen vitték ki a termelést Európából
ĀNem térnek vissza az unióba
Európai Unió
Meloni felrobbantotta az uniós vitát: Lázadás Brüsszel ellen?
ĀAz olasz miniszterelnök vezetésével hat ország fordult Brüsszelhez
Európai Unió
A szétesés határán az Európai Unió?
ĀKomoly következménye lehet a vereségnek
Vélemény és vita A rovatban megjelenő írások a szerzők saját véleményét tükrözik.
Sütő-Nagy Zsolt
Mindegy az, csak folyjon a pénz!
álláspont
Az ember természetes békevágyát mindenáron megpróbálják felülírni, és ennek érdekében semmi nem drága – az emberi élet legkevésbé sem az
Kruppa Géza
Egerek és emberek
Virtuális rejtvény nemcsak tiszásoknak
Kondor Katalin
A félelemben megszűnik az élet
Az ÁVH lehallgatta a telefonjait, szüntelenül zaklatták, s ő a feleségével együtt úgy döntött, hogy nem lehet ott élni, ahol az ember fél
Thuróczy Richard
A szellemi betanított munkások végórája
Az órákon új fordulatok ütötték fel a fejüket: „A ChatGPT azt mondta…”
Petrin László
Akik nem akarnak esélyt adni a békére
A nemzet többsége békére vágyik határainkon belül és Ukrajnában is
Bogár László
Háború és béke
Dante Isteni színjátékának kezdő soraiban egy „nagy sötét erdőt” („selva oscura”) említ, amelyből a (kivezető) „igaz utat nem lelé”
Dippold Pál
Szektás szülés
A születéskor kecsegtető lehetőségként tünteti fel egy világszerte divatos közösség, a Free Birth Society, azaz a szabad szülés híveinek társasága a halált
Képírás
Viva Las Vegas
Sztárok a Forma 1-en
KK
képriportja
Képi felkészülés a hideg napokra
Ami itt fagy, az Északon zsenge vicc