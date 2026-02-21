Az USA merényletet tervez?

A hírügynökség szerint az amerikai kormány „hajlandó megfontolni egy olyan javaslatot, amely lehetővé teszi Irán számára a „szimbolikus” nukleáris dúsítást, ha az nem vezethet atomfegyverhez”. Így van egy kis esély a Washington és Teherán közötti megállapodásra – jegyezte meg az Axios.

„Ugyanakkor Donald Trump elnöknek olyan katonai lehetőségeket is felvázoltak, amelyek közvetlenül a legfőbb vezetőt célozzák meg” – mutatott rá a hírügynökség. Egy tanácsadó szerint egy ilyen lehetőség magában foglalná „az ajatollah, fia és a mullahok likvidálását” is, utalva a legfőbb vezetőre és fiára, Mojtaba-ra, „akit potenciális utódnak tekintenek”. A hírügynökség forrásai hangsúlyozzák, hogy még nem született végleges döntés az Egyesült Államok Irán elleni további lépéseiről.

Január 26-án Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy „hatalmas flotta” tart Irán felé. Reményét fejezte ki, hogy Teherán leül a tárgyalóasztalhoz, és „tisztességes és méltányos” megállapodást köt, amely a nukleáris fegyverek teljes lemondását jelenti.

Február 6-án Omán fővárosában új tárgyalási fordulóra került sor Irán és az Egyesült Államok között a teheráni nukleáris program körüli vita rendezéséről. Az iráni delegációt Abbász Aragcsi külügyminiszter vezette, míg az amerikai delegáció élén Steve Witkoff elnöki különmegbízott állt.

Február 17-én Genfben került sor az Omán által közvetített második fordulóba az Egyesült Államok és Irán közötti nukleáris tárgyalásokra. Aragcsi szerint a felek több olyan kérdésben is megegyeztek, amelyek bekerülhetnek a jövőbeli nukleáris programról szóló megállapodás tervezetébe. J.D. Vance amerikai alelnök szerint a tárgyalások számos kérdésben jól haladtak, de Teherán még nem áll készen arra, hogy elfogadja a Fehér Ház által felvázolt alapvető álláspontokat. A felek nem hozták nyilvánosságra az új tárgyalási forduló időpontját és helyszínét – írta meg az oroszhirek.hu.