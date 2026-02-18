Ukrajna leállította Ausztria felé a gázszállítást, a tározó használatáért így is küldik a számlát a Gazpromnak

Ukrajna leállította az orosz gáztranzitot Ausztria irányába, a Transz-ausztriai Gázvezeték (TAG) helyi üzemeltetője azonban továbbra is küldi a számlát a Gazpromnak az Ausztria területén található tározó használatáért cserébe, amelyet a Sberbankon keresztül szeretne kifizettetni – írja az EurAsia Daily. Az orosz energiavállalat bíróságon támadta meg az osztrák követelést, amelyet most megpróbál érvényteleníteni.

Az EurAsia Daily szerint azzal, hogy Ukrajna január 1-jétől egyoldalúan leállította a gáztranzitot, egyúttal Olaszország felé is megszűnt az orosz gázellátás, holott a Transz-ausztriai Gázvezeték (TAG) üzemeltetője korábban még biztosította az olaszokat a tranzitellátás fenntartásáról.

Az Interfax orosz hírügynökség beszámolója szerint azonban a TAG GmbH továbbra is havonta számlákat küldött a Gazpromnak, és már megpróbálja azokat a Sberbankon, mint garanciavállalón keresztül behajtatni. Az EurAsia Daily arról is ír, hogy a TAG és a Gazprom között hosszú távú, „szállíts vagy fizess” feltételek szerint hatályban lévő szerződés van érvényben. A Gazprom keresetet nyújtott be a követelések érvénytelenítésére, amelynek helyt adott a szentpétervári bíróság.

„A Gazprom Export LLC az orosz bírósághoz fordult, hogy érvényetelnítse a Transz-ausztriai Gázvezeték (TAG) üzemeltetőjének követeléseit. A Gazprom Export kérelmére a bíróság megtiltotta a Sberbanknak, hogy a TAG javára garanciális kifizetéseket teljesítsen.”

Azzal, hogy leállt az orosz gáztranzit Ausztria és Olaszország irányába, Ukrajna összesen már négy európai uniós ország energiabiztonságát veszélyezteti, Magyarországgal és Szlovákiával együtt, miután az ukrán fél leállította az olajtranzitot a Barátság kőolajvezetéken – írja a hirado.hu.