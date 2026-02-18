2026. február 18., szerda

Előd

EUR 377.76 Ft
USD 319.16 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Ukrajna leállította Ausztria felé a gázszállítást, a tározó használatáért így is küldik a számlát a Gazpromnak

A Gazprom keresetet nyújtott be

MH
 2026. február 18. szerda. 23:14
Megosztás

Ukrajna leállította az orosz gáztranzitot Ausztria irányába, a Transz-ausztriai Gázvezeték (TAG) helyi üzemeltetője azonban továbbra is küldi a számlát a Gazpromnak az Ausztria területén található tározó használatáért cserébe, amelyet a Sberbankon keresztül szeretne kifizettetni – írja az EurAsia Daily. Az orosz energiavállalat bíróságon támadta meg az osztrák követelést, amelyet most megpróbál érvényteleníteni.

Ukrajna leállította Ausztria felé a gázszállítást, a tározó használatáért így is küldik a számlát a Gazpromnak
Gazprom
Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

Az EurAsia Daily szerint azzal, hogy Ukrajna január 1-jétől egyoldalúan leállította a gáztranzitot, egyúttal Olaszország felé is megszűnt az orosz gázellátás, holott a Transz-ausztriai Gázvezeték (TAG) üzemeltetője korábban még biztosította az olaszokat a tranzitellátás fenntartásáról.

Az Interfax orosz hírügynökség beszámolója szerint azonban a TAG GmbH továbbra is havonta számlákat küldött a Gazpromnak, és már megpróbálja azokat a Sberbankon, mint garanciavállalón keresztül behajtatni. Az EurAsia Daily arról is ír, hogy a TAG és a Gazprom között hosszú távú, „szállíts vagy fizess” feltételek szerint hatályban lévő szerződés van érvényben. A Gazprom keresetet nyújtott be a követelések érvénytelenítésére, amelynek helyt adott a szentpétervári bíróság.

„A Gazprom Export LLC az orosz bírósághoz fordult, hogy érvényetelnítse a Transz-ausztriai Gázvezeték (TAG) üzemeltetőjének követeléseit. A Gazprom Export kérelmére a bíróság megtiltotta a Sberbanknak, hogy a TAG javára garanciális kifizetéseket teljesítsen.”

Azzal, hogy leállt az orosz gáztranzit Ausztria és Olaszország irányába, Ukrajna összesen már négy európai uniós ország energiabiztonságát veszélyezteti, Magyarországgal és Szlovákiával együtt, miután az ukrán fél leállította az olajtranzitot a Barátság kőolajvezetéken – írja a hirado.hu.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink