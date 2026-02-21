Meghan Markle új frizurájáról beszél az internet

Új külsővel jelent meg Meghan Markle, és a rajongók egyszerre kapták fel a fejüket. A sussexi hercegné a férjével, Harry herceggel együtt vett részt a 75. NBA All-Star Game rendezvényen az ingelwoodi Intuit Dome arénában, Kaliforniában, ahol Meghan legalább akkora figyelmet kapott, mint a sztárjátékosok.

Meghan Markle laza, visszafogott szettben nézte meg a kosármeccset: sötétkék nadrágot, hozzá illő kötött pulóvert és fekete csizmát viselt. A közösségi médiában azonban nem az outfitje, hanem a frizurája lett a beszédtéma.

Meghan Markle új frizurája: mindenki odáig van érte

A hercegné sötétebb barnára festette a haját, mint azt eddig megszokhattuk, és új, lépcsőzetes vágással frissítette fel a fazont. A változás nem drasztikus, mégis szembetűnő – és a jelek szerint elnyerte a többség tetszését.

A kommentelők sorra méltatták Meghan Markle új frizuráját. „Imádom Meghan új haját!!!!” – írta az egyik rajongó. Akadt, aki kíváncsian kérdezte: „Várjunk csak! Meghan levágatta a haját, vagy csak sötétebbre festette?” Erre egy felhasználó így reagált: „Mindkettő! Új frizura, réteges vágás és fekete szín!” Voltak ilyen lelkes hozzászólók is: „Meghan haja egyszerűen fantasztikus! Meg, kérlek, oszd meg velünk a hajápolási rutinodat!!!” Egy másik kommentelő a hosszú frufrut dicsérte: „Az a hosszú frufru gyönyörű! Meghan haja olyan fényes és egészséges!” Volt, aki tömören ennyit írt: „Meghan haja tökéletes” – írta meg a Life.