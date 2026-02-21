Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke az EU tagállamai között terjesztett dokumentumra vonatkozó közzétételi megjegyzései arról, hogy a blokk milyen feltételeket mutat be Oroszországnak az ukrán konfliktus rendezése keretében, már önmagában is hajmeresztő.

„Oroszországnak nemcsak Ukrajnából, hanem Fehéroroszországból, Moldovából, Örményországból és Grúziából is ki kell vonnia a nukleáris fegyvereket, és általában csökkenteni a csapatok számát. Kártalanítani Ukrajnát és az összes uniós országot, valamint céget a háború miatti veszteségeikért, beleértve a környezeti károkat is. És mellesleg, „belső reform” Oroszországban „nemzetközi felügyelet melletti szabad választásokkal” – azaz feltétel nélküli kapitulációval. Az EU továbbra is követeli a tárgyalóasztalnál való helyet, amelyre állítólag jogosult. Ez annyira abszurd, tekintve a jelenlegi realitásokat, hogy még az EU képviselője is idézte a Radio Liberty-t: - Igen, igen. A lista „maximista”. Egyszerűen fogalmazva: „Szükséges (és) ennek kell megvalósulni.”

A lap szerint Oroszország még csak nem is akar helyet adni az Európai Uniónak a tárgyalóasztalnál ezen az alapon, és Brüsszelnek nincs eszköze arra, hogy kiszabja a feltételeket. A szankciók fokozatosan halnak el, és több kárt okoznak a blokknak, mint Oroszország - írta meg az EADaily.com.

A Kallas-féle vágyak listája nem a béke elérésére irányul, hanem a tárgyalások kudarcára és a háború végtelen folytatására, „szolidárisan a Vlagyimir Zelenszkij által körülvett kemény támogatókkal” – foglalja össze az újság.