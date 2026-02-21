A rákbeteg Károly királyt lemondásra kényszeríthetik

Egyre többen követelik az uralkodó lemondását, miután öccsét, Andrást február 19-én letartóztatták. Egy királyi életrajzíró és egy alkotmányjogi szakértő is arról beszélt, hogy a rákkezelés alatt álló Károly király alkotmányos válsággal nézhet szembe, ha eltussolásra utaló bizonyítékok kerülnek napvilágra.

A 77 éves uralkodó ismét a közéleti viták középpontjába került, miután a Thames Valley rendőrség megerősítette öccse őrizetbe vételét. A fejlemények nemcsak a királyi család megítélését, hanem a monarchia intézményének stabilitását is érinthetik. A britek egy része Károly király lemondását követelheti, ha kiderül, a Palota elhallgatott információkat Andrással kapcsolatban.

Károly királynak együtt kell működnie a hatóságokkal

Andrew Lownie, a királyi család életrajzírója szerint az uralkodónak nagyon világos és határozott álláspontot kell képviselnie. „Úgy gondolom, hogy Károly királynak egyértelművé kell tennie, hogy együttműködik a hatóságokkal, és engedélyezi munkatársainak, hogy vallomást tegyenek a rendőrségen, valamint átadja az összes belső levelezést, az összes anyagot, amire a rendőrségnek szüksége van a megfelelő nyomozás lefolytatásához” − fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy mi történhet, ha András ellen nem indul eljárás, de palotai eltussolásra utaló bizonyítékok kerülnek felszínre, Lownie így válaszolt: „Nos, szerintem ez nagyon komoly ügy. Azt nem hiszem, hogy Vilmos bármilyen módon érintett lenne ebben a botrányban, de egyre többen követelik majd a király lemondását.”

Vilmos herceget egyáltalán nem hozzák kapcsolatba az üggyel

Lownie szerint a 43 éves walesi herceget akkor sem vonnák felelősségre, ha kérdések merülnének fel a Palota magatartásával kapcsolatban, azokból az időkből, amikor András dolgozó családtag volt és a visszaéléseket elkövethette − írja a RadarOnline. Ráadásul Vilmos volt az, aki már ősszel szorgalmazta András a Royal Lodge-ból való kiköltöztetését is. „A háttérben Vilmos herceg és Katalin hercegné alakítja a család dinamikáját. Véleményem szerint ők a zéró tolerancia elkötelezett hívei. Jelenleg az a legfontosabb feladatuk, hogy kezeljék a botrányokat, és megvédjék a monarchia jövőjét - írta meg a Life. Ehhez pedig arra van szükség, hogy eltávolítsák az olyan elemeket, amelyek bármilyen módon veszélyeztetik a család jóhírét” − nyilatkozta akkor Hilary Fordwich a királyi család szakértője a Page Sixnek.