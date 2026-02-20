Tönkrement a Forma 1-es világbajnok kapcsolata

A The Sun értesülései szerint a Forma-1 világbajnoka, Lando Norris szakított modell barátnőjével, Margarida Corceiróval.

Lando Norris és volt barátnője a tavalyi szezonban és az évadzáró versenyen még együtt voltak

Egy TikTok-videóban hallható, ahogy Sainz, a Williams pilótája lazán megkérdezi Landótól: „Jól vagytok Maguival?”

A McLaren versenyzője, Norris nemmel válaszolt, mielőtt megerősítette volna, hogy most már „egyedülálló”.

Sainz döbbentnek tűnt, miközben a páros folytatta a beszélgetést a bahreini előszezoni teszten.

Norris és Margarida 2023-ban kezdtek randevúzni. 2024-ben szakítottak, de tavaly újraélesztették a románcukat. A 23 éves portugál színésznő és modell korábban honfitársával, a focisztár João Felixszel járt.

Egy forrás a szakításról azt mondta: „Már egy ideje voltak árulkodó jelek. A tavalyi győzelme után eltávolodtak egymástól. A legnagyobb jelzés Bahreinben érkezett, amikor ő és csapata folytatta a tesztelést az új szezon előtt. „Lando egy bulit rendezett, hogy megköszönje azoknak, akik a kezdetektől fogva mellette álltak, és akiknek köszönheti a cím elnyerésében nyújtott segítségüket. Az egyetlen, aki nem volt ott, a barátnője, Magui volt. Ez természetesen pletykákat váltott ki.”

Norris a 2025-ös szezon utolsó versenyén megszerezte első világbajnoki címét, és a következő hónapban, az Ausztrál Nagydíjon kezdi meg a címvédést.

Szóvivője nem kívánt nyilatkozni.