Orbán Viktor: Csak egy nemzeti kormánnyal lehet kimaradni a háborúból

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök békéscsabai gyűlésén felidézte a város 1944-es nyugati szövetségesek általi bombázását, amely száz halálos áldozatot követelt. „A háborúból a legelején kell kimaradni. Ha kimaradsz és kitartasz, megúszhatod. Egy nemzeti kormánnyal megússzuk – mondta, majd kérdésekre válaszolt.

A miniszterelnök szerint a háború képernyőn keresztül érkezik most hozzánk, és a képernyők kegyesek, mert lekerekítik, lágyítják a borzalmakat. Emlékeztetett: évente több százezer ember hal meg vagy válik rokkanttá, és az Európai Unió arra büszke, hogy finanszírozza a folytatását.

„Ha nyugat-európaiak támogatnák az amerikaiak béketervét, gyorsan vége lenne, de az európai vezetők azt akarják, hogy folytatódjék a vérontás” – mondta. Ennek a politikai oka az, hogy nem akarnak felelősséget vállalni, félnek beismerni, hogy tévedtek. De van egy anyagi oldala is ennek a történetnek: az EU hitelekből finanszírozza az ukrajnai háborút. Kijev soha nem fog törleszteni, ezért a háborúpárti egyetlen reménye az, ha legyőzik Oroszországot, de ez Napoleonnak és Hitlernek sem sikerült.

Hangsúlyozta: aki csatlakozik a háborúpárti koalícióhoz, az tönkre fogja tenni az országát.

– Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát. Ha felvesszük őket, azzal felvesszük a háborút is. Ilyen nincs – szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette: az alföldi, mezőgazdaságból élő területeket a csatlakozás különösen rosszul érintené.

Kitért arra is, hogy Münchenben született egy titkos paktum a németek, az ukránok és a magyarországi ellenzék között, ennek értelmében az utóbbi, ha hatalomra jutna, lemondana Magyarország uniós vétójogáról. Ezt összekötötte azzal, hogy az ukránok leállították az orosz olaj tranzitját Magyarországra, amivel energetikai vészhelyzetet akarnak előidézni. Ezzel a társulási szerződést is megszegték.

Orbán Viktor emlékeztetett: a kormány gyorsan lépett, egyfelől leállította a dízelszállítást, és megvétózza az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós támogatást is. Emellett vizsgálják az áramszállítás leállítását is, amit pénteken a szlovákok már kilátásba helyeztek. Végezetül úgy fogalmazott: „Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga, úgyhogy az ukránok keressenek fogorvost maguknak.”

A hátrányos helyzetűek helyzetére vonatkozó kérdésre Orbán Viktor azt mondta: a cigány-magyar együttélésnek még vannak gyenge pontjai, sok még a tennivaló, de a kormány látványos eredményeket ért el a munkahelyteremtés és az oktatás területén.

Ugyancsak kérdésre válaszul a miniszterelnök kifejtette, hogy a falut értéknek tekinti, és egyetért az angolokkal, akik szerint igazán minőségi életet csak vidéken lehet élni. Emlékeztetett arra, hogy a kormány sokat tesz azért, hogy megerősítsék a vidéket. Aztán kitért arra, hogy két Békés megyei körzetben magabiztos a Fidesz előnye, kettőben viszont csak egy orrhosszal vezetnek, ami nem elég, mert „Pinokiókkal” versenyeznek. Egyébként a miniszterelnök szerint, ha most tartanák a választásokat, 106-ból 65 körzetben nyernének. Ez elég a győzelemhez, de a Fidesz többet szeretne.

Korábban Lázár János arról beszélt: Trianon óta komoly adósságot halmozott fel a politika Békés vármegyével szemben, ami az ország megcsonkítása után perifériára szorult. Hozzátette: az elmúlt 16 évben a kormány többet tett ezért a régióért, mint korábban bárki. Ezek után felsorolta a kiemelt projekteket, köztük az közút-fejlesztésekkel.

– Mi fideszesek újra naggyá tesszük az Alföldet. Csak a Fidesznek van Alföld-programja – mondta. Szerinte a vidékre nem lehet úgy tekinteni, mint Budapest hátsóudvarára. Ehhez viszont olyan emberek kellenek a kormányba, akik ismerik a vidéket.

– Békésben szó szerint létkérdés, hogy folytatódjon a vidékpárti politika, ugyanis sok fiatal költözött el, akiket jó kormányzással, a helyi gazdaság újraindításával vissza lehet csinálni” – hívta fel a figyelmet, és rámutatott: a Fidesz ismeri a receptet, így csinált például „LEGO-várost” Nyíregyházából. Beszélt arról is, hogy „itt volt valaha Közép-Európa éléstára, és újra itt lehet”.

A miniszter emlékeztetett a választás tétjére, és arra, hogy ha marad a nemzeti kormány, az emberek a pénznél marad, az ellenzék győzelmével viszont a multikhoz és Ukrajnába kerül majd.

– Az ukránok már az ország energiaellátását szabotálják, mert le akarják váltani Orbán Viktort – hívta fel a figyelmet Lázár János, aki úgy véli: Orbán Viktor a garancia arra, hogy Magyarország ebben a viharos időszakban is talpon marad.