A Fidesznek két óra sem kellett + VIDEÓ
Minden ajánlás megvan
Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Fidesz
A miniszterelnök kkiemelte: „Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!”
A választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően február 21-én, szombaton megkezdődött az országgyűlési képviselők április 12-re kitűzött választásának kampányidőszaka.
A kampány a szavazást megelőző 50. napon indul, és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart. A kampányidőszak kezdetével egyidejűleg életbe léptek a kampányra vonatkozó jogszabályi rendelkezések.
