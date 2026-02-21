A Fidesznek két óra sem kellett + VIDEÓ

Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat! - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök kkiemelte: „Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!”

A választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően február 21-én, szombaton megkezdődött az országgyűlési képviselők április 12-re kitűzött választásának kampányidőszaka.

A kampány a szavazást megelőző 50. napon indul, és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart. A kampányidőszak kezdetével egyidejűleg életbe léptek a kampányra vonatkozó jogszabályi rendelkezések.