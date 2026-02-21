2026. február 21., szombat

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

A Fidesznek két óra sem kellett + VIDEÓ

Minden ajánlás megvan

MH
 2026. február 21. szombat. 9:57
Megosztás

Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat! - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A Fidesznek két óra sem kellett + VIDEÓ
Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Fidesz

A miniszterelnök kkiemelte: „Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!”

Object box

A választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően február 21-én, szombaton megkezdődött az országgyűlési képviselők április 12-re kitűzött választásának kampányidőszaka.

A kampány a szavazást megelőző 50. napon indul, és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart. A kampányidőszak kezdetével egyidejűleg életbe léptek a kampányra vonatkozó jogszabályi rendelkezések.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink