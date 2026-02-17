Képírás
Itt-ott már felüti a fejét a tavasz hírnöke
Anglia, Norfolk. A fotón a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) látható. Tudományosan tekintve „ő" az egyszikűek (Liliopsida) osztályának spárgavirágúak (Asparagales) rendjébe, ezen belül az amarilliszfélék (Amaryllidaceae) családjába tartozik. Mivel nálunk ez a faj az egyedüli őshonos, így egyszerűen hóvirágnak is nevezik. A tudományos megközelítés szerint a hagymájából nyert galantamint izomernyedtség ellen vetik be, de egyes tudósok az Alzheimer-kór kezelése során is tapasztalták kedvező hatását
Nemcsak távolról, hanem közelről tekintve is csudálatos növény. Nem csoda, hogy a mesékben sokszor a tisztaság jelképének számít
Sokféle formában pompázik Európa-szerte a hóvirág
Megjöttem, itt vagyok!
Lettországi tanya természetes csokrokkal. Egy kis szín és vidámság a lehangoló környezetben
Hagen Engelmann német tájépítész és lelkes (a hóvirág latin Galanthus neve után) „galantofil" saját üvegházában mutatja be E.A. Bowles (balra) és Felius (jobbra) hóvirágfajokat. Nálunk minden faja védett, erdőn-mezőn szedni büntetés terhe mellett tilos - de ha valaki melegházban „termeli", az belefér a keretbe
Amarillisz-parádé egy varázserdő közepén
Kora esti hangulat egy erdőben. Az ember hazafelé ballag, esetleg rossz a kedve, hogy vissza kell térnie a bűzös városba - s akkor szembetalálja magát egy hóvirággal. Megnézi, elmélázik, s talán egy csöppet job kedvre is derül