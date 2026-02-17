2026. február 17., kedd

Előd

Itt-ott már felüti a fejét a tavasz hírnöke

2026. február 17. kedd. 18:7
Igen népes nemzetséget mondhat magáénak a hóvirág, hiszen Pireneusoktól Közép- és Dél-Európán át a Kaspi-tóig, illetve a Közel-Keletig huszonegy fajában gyönyörködhetünk. A legkülönlegesebb egyedek Görögországban élnek és - nem tévedés - októberben virágoznak. Idehaza hat fajjal találkozhatunk - nem csak az erdők-mezők, hanem a kertek vidékén is.

#1 A
AFP/Robert Harding Premium/Ann & Steve Toon

Anglia, Norfolk. A fotón a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) látható. Tudományosan tekintve „ő" az egyszikűek (Liliopsida) osztályának spárgavirágúak (Asparagales) rendjébe, ezen belül az amarilliszfélék (Amaryllidaceae) családjába tartozik. Mivel nálunk ez a faj az egyedüli őshonos, így egyszerűen hóvirágnak is nevezik. A tudományos megközelítés szerint a hagymájából nyert galantamint izomernyedtség ellen vetik be, de egyes tudósok az Alzheimer-kór kezelése során is tapasztalták kedvező hatását

#2 A
AFP/DPA/Karl-Josef Hildenbrandt

Nemcsak távolról, hanem közelről tekintve is csudálatos növény. Nem csoda, hogy a mesékben sokszor a tisztaság jelképének számít

#3 A
AFP/DPA/Julian Stratenschulte

Sokféle formában pompázik Európa-szerte a hóvirág

#4 A
AFP/DPA/Arno Burgi

Megjöttem, itt vagyok!

#5 A
AFP/Biosphoto/Jacques Reboul

Lettországi tanya természetes csokrokkal. Egy kis szín és vidámság a lehangoló környezetben

#6 A
AFP/DPA/Patrick Pleul

Hagen Engelmann német tájépítész és lelkes (a hóvirág latin Galanthus neve után) „galantofil" saját üvegházában mutatja be E.A. Bowles (balra) és Felius (jobbra) hóvirágfajokat. Nálunk minden faja védett, erdőn-mezőn szedni büntetés terhe mellett tilos - de ha valaki melegházban „termeli", az belefér a keretbe

#7 A
AFP/DPA/Patrick Pleul

Amarillisz-parádé egy varázserdő közepén

#8 A
AFP/Anadoli/Davut Genc

Kora esti hangulat egy erdőben. Az ember hazafelé ballag, esetleg rossz a kedve, hogy vissza kell térnie a bűzös városba - s akkor szembetalálja magát egy hóvirággal. Megnézi, elmélázik, s talán egy csöppet job kedvre is derül

