Hogyan változik az alvás az életkorral?

Az alvás minősége és szükségletei az élet különböző szakaszaiban változnak – ez fontos a fizikai, mentális és érzelmi egészség szempontjából.

Az alvás segít helyreállítani az erőt, erősíti az immunitást, szabályozza az anyagcserét és javítja a hangulatot. A szakértők úgy vélik, hogy az alvási rendszer alkalmazkodása az életkorhoz segít jobban aludni és jobban érzi magát az ember.

Alvás 20 éves korban

20 éves korában a test még mindig rugalmas, és az „alvás-ébrenlét” ciklus jól megalapozott. A fiatalok gyakran szabálytalan alvási rendet mutatnak a munka, a tanulás, a társadalmi felelősség és a telefon használata miatt. Az orvosok azt javasolják, hogy nagyjából ugyanabban az időben feküdjenek le és keljenek fel, korlátozzák a koffeint, sportoljanak és reggel figyeljenek a természetes fényre.

Alvás 30 éves korban

30 éves korban a mély alvás fázisa csökkenni kezd, és a rem alvás, egy olyan fázis, amelyben álmodunk, és amely fontos a memória számára, szintén csökken. A stressz, a munka és a családi felelősség befolyásolhatja a pihenést. Az alvás javítása érdekében érdemes rendszeres éjszakai rituálékat létrehozni és figyelni az életmódot.

Alvás 40 évesen

Ebben a korban a stressz gyakran növekszik, és az emberek nehezebben aludnak el és gyakran felébrednek éjszaka. A szakértők azt tanácsolják, hogy a relaxációs módszereket – légzési gyakorlatokat, jógát – használják lefekvés előtt, valamint a rendszert biológiai ritmusukhoz igazítsák.

Hogyan aludjunk 50-60 éves korban?

50-60 éves korban az alvást befolyásolhatják a gyógyszerek, a hormonális változások (különösen a menopauza) és az egészségügyi problémák. Sok embernél az éjszakai alvás felületesebbé válik az ébredés miatt. Javasoljuk, hogy tartsa fenn a rendszeres alvási ütemtervet, kerülje a koffeint a nap első fele után, és nyugodt légkört biztosítson a hálószobában.

Fontos tanácsok minden korban:

Rendszeres alvási órák.

Mérsékelt fizikai aktivitás a nap folyamán.

A koffein és a szűrés korlátozása lefekvés előtt.

Egy nyugodt és sötét hálószoba.

Ezek az egyszerű szokások segítenek javítani az alvás minőségén az élet bármely szakaszában – írta meg a Sports.kz az Infobe-ra hivatkozva.