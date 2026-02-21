2026. február 21., szombat

Előd

Egészség

Mi az a glaukóma?

A 40 éves kor feletti szűrővizsgálat kulcsfontosságú a megelőzésben

 2026. február 21. szombat. 16:40
A glaukóma a látóideg fokozatos, visszafordíthatatlan pusztulásával járó, gyakran emelkedett szemnyomás okozta betegség, amely kezeletlenül vaksághoz vezethet, világít rá Sino Goziev szemész.

Mi az a glaukóma?
A szemcsepp áttörést jelenthet a zöldhályog kezelésében (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Science Photo Library/SMD/Science Photo Li/Microgen Images

A glaukómával a szem belsejében lévő nyomás fokozatosan károsítja a látóideget, és a látómező szűkül. A kifejezett fájdalom, a bőrpír és az éles romlás egyéb jelei miatt a beteg sokáig figyelmen kívül hagyja a tüneteket.

A betegség sajátossága, hogy a látóideg sérült rostjai nem állnak helyre: a látómező elveszett része nem tér vissza. A korai felismerés és a megfelelő kezelés – cseppek, lézeres eljárások, néha műtét – azonban leállítható vagy jelentősen lelassítható a pusztításban. Kockázati tényezők lehetnek, ha a beteg 40-50 év felett van, családi halmozódás, magas vérnyomás, cukorbetegség, nagyfokú rövidlátás, valamint korábbi szemsérülés esetén – írta meg a Sports.kz a Championat.com-ra hivatkozva.

