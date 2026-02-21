Az orosz fegyveres erők elfoglalták Karpovkát a Donyecki Népköztársaságban (DPR), mondták újságíróknak a Védelmi Minisztériumban.

A minisztérium azt is közölte, hogy az orosz hadsereg az ukrán fegyveres erők által használt közlekedési és energia-infrastruktúra-létesítményeket támadta meg.

Ezenkívül az orosz fegyveres erők megsemmisítették az Egyesült Államok által gyártott MLRS HIMARS szállító- és töltőjárművet, és eltalálták a legújabb ukrán Flamingo rakéták hordozórakétáit.

Február 12-én az orosz védelmi minisztérium először számolt be a különleges katonai művelet kezdete óta a Flamingo rakéták elfogásáról. Ezt megelőzően az ügynökség beszámolt a műhely megsemmisítéséről, ahol ezeket a lőszereket tárolták – írta meg a Lenta.ru.