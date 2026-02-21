2026. február 21., szombat

Külföld

Lengyelország már a másodikra gondolt

Holott még az első sem készült el

MH
 2026. február 21. szombat. 18:52
Lengyelország tárgyalásokat folytat külföldi partnerekkel egy második atomerőmű építésének lehetőségéről az országban. Ezt a lengyel energiaügyi miniszter, Milos Motyka jelentette be.

Donald Tusk szerint az atomerőmű potenciális helyszíneinek listáján az első számú Bełchatów
Fotó: NurPhoto via AFP/Aleksander Kalka

Elmondása szerint az amerikaiak, a franciák, a kanadaiak és a koreaiak egy második atomerőmű építésére vonatkozó szerződésért harcolnak Lengyelországban.

Lengyelország versenytárgyalást folytat a nukleáris technológia egyes beszállítóival, amelyeknek teljesíteniük kell a két legfontosabb feltételt.

Az energiafejlesztésről szóló tárgyalásokra a Nemzetközi Energiaügynökség párizsi miniszteri konferenciáján kerül sor.

Először is, ez a villamosenergia-termelés alacsony ára és az erőmű megfelelő kapacitásának biztosítása. Másodszor, ez egy megfelelő technológia, amely garantálja a lengyel vállalatok hosszú távú részvételét is. Ez azt jelenti, hogy a lengyel vállalatok legalább 60%-a részt vesz a teljes ellátási láncban – mondta a lengyel miniszter.

Lengyelországban nincs egyetlen atomerőmű sem. Az Európai Bizottság csak 2025 decemberében hagyott jóvá egy intézkedéscsomagot az első lengyel atomerőmű építésének és az azt követő üzemeltetésének támogatására, elismerve, hogy ez megfelel az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályoknak. Donald Tusk lengyel miniszterelnök korábban azt mondta, hogy a második atomerőmű potenciális helyszíneinek listáján az első számú Bełchatów – írta meg az EADaily.com.

