Oroszország-Ukrajna

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül

Úgy tűnik, hamarosan kénytelen lesz békét kötni Putyinnal

 2026. február 21. szombat. 15:16
Már most áldatlan állapotok uralkodnak Ukrajnában.

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül
Alaposan helyretették Volodimir Zelenszkijt Ukrajnában
Fotó: AFP/Mandel Ngan

Alaposan helyretették Volodimir Zelenszkijt Ukrajnában. Az általa oly sokszor hangoztatott „igazságos békéről” fejtette ki a véleményét Iuliia Mendel az X-oldalán.

Zelenszkij volt szóvivője szerint ugyanis az ukrán elnök követelései meglehetősen ingatag talajon állnak, és a makacsságával csak azt éri el, hogy „minden nap több embert és területet veszítünk”.

Iuliia Mendel szerint könnyen előfordulhat, hogy hamarosan odáig jut el Ukrajna, hogy ha Zelenszkij körülnéz Kijevben, senkivel sem fog találkozni, mert vagy meghalnak a lakosok, vagy elköltöznek a jobb élet reményében máshova. Ez lesz maga a „túlélés által vezérelt tömeges kivándorlás” – szögezte le az ukrán elnök volt sajtótitkára, írta meg a Mandiner.

