Donald Trump amerikai elnök impulzívan dönthet úgy, hogy csapást mér Iránra. Ezt egy interjúban mondta el a Lenta.ru-nak egy politológus.

Korábban a CBS News forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció fontolóra veszi annak lehetőségét, hogy a következő hétvégén – február 21-én vagy 22-én – csapást mérjenek Iránra.

A végső döntést még nem hozták meg, de a nemzetbiztonsági személyzet arról számolt be az elnöknek, hogy „a hadsereg készen áll az Irán elleni esetleges csapásokra február 21-én”.

A csatorna szerint a Fehér Ház jelenleg értékeli a konfliktus eszkalálásának kockázatát, valamint egy lehetséges támadás politikai és katonai következményeit.

Ugyanakkor Trump 10-15 napot adott Iránnak, hogy megállapodást kössön a rakéta- és nukleáris programról: „10-15 nap valójában a maximum.”

Ahogy Anastasia Kislitsyn politológus megjegyezte, a katonai csoport felépítése a pszichológiai nyomás eleme lehet, és nem a valódi ellenségeskedések megkezdésére való felkészülés.

Az Egyesült Államok két hetet adott Iránnak. Most a maximális pszichológiai nyomásról beszélünk.

- állítja Kislitsyn.

Mikor kezdődhet a konfliktus Irán és az Egyesült Államok között?

Ahogy Kislitsyn rámutatott, a feszültségek jelenlegi eszkalációja nyomást gyakorolhat arra, hogy kompromisszumot kényszerítsen ki a rakéta- és nukleáris program kérdésében.

Felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy az ellenségeskedések megkezdésének kockázata a jövőben továbbra is fennáll. Elmondása szerint tavasszal egy teljes körű konfliktus veszélye áll fenn.

Ennek oka a régió általános helyzete és az Öböl-országok aktív kísérletei a feszültségek eszkalálódásának elkerülésére.

Fontos tényező a közel-keleti régió országainak álláspontja, és az, amit a Ramadán már elkezdett. Ha az Egyesült Államok a szent hónapban megkezdi az Iszlám Köztársaság elleni hadműveletet, azt az iszlám világban az általános béke iránti tiszteletlenségnek fogják tekinteni.

Az Egyesült Államok és Izrael fokozatosan készül az ellenségeskedésre: „Az eszkaláció meglehetősen valószínű mind Irán, mind Irán-Izrael vonalán. Azonban a fő események, amelyeket valószínűleg tavasszal fogunk látni, most már nem csak felkészülés. Nyilvánvaló, hogy a nyomás növekedni fog.”

Az aktív szakasz valószínűleg április-május, majd a helyzet további eszkalálódása.

Ugyanakkor a szakértő felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy Izrael egy másik lehetőséget fontolgat az Iránra gyakorolt nyomásra – a Teheránnal kapcsolatos kapcsolatokat fontolgató csoportok elleni küzdelemre.

A politológus emlékeztetett arra, hogy most Izrael részt vesz a Hamász palesztin radikális mozgalom leszerelésében. A következő cél a libanoni síita mozgalom, a Hezbollah lehet – írta meg a Lenta.ru.