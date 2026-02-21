A demencia három korai tünete

A demencia korai tüneteit gyakran a fáradtságnak vagy az életkornak tulajdonítják, dr. Maria Becher azonban és elmagyarázta, hogy mire kell figyelni.

Az orvos szerint a betegség első jelei három fő területet érintenek: a memóriát, a beszédet és a viselkedést. Fontos, hogy ezek a tünetek ritkán jelennek meg egyedül.

Csökken a memória. Először is, a rövid távú emlékezet szenved: egy személy emlékszik a harminc évvel ezelőtti eseményekre, de elfelejti azt, amit az imént mondtak neki.

A beszéd rendellenességei. A beszéd „szegényebb” lesz. Az ember elkezdi megismételni ugyanazokat a szavakat és kifejezéseket. Nehéz felidézni a tárgy konkrét nevét – leírja a funkcióját. Az absztrakt fogalmak megértése sérül: egy személy nem érti a közmondások vagy viccek jelentését, nem reagál rájuk.

Megváltoztatja a karaktert és a viselkedést. Egy személy a szokásosnál kicsit ingerlékenyebbé válhat. Könnyű leírni a fáradtságot, az időjárást vagy más betegségeket. Ha azonban az ingerlékenység a feledékenység és a beszédproblémák hátterében jelenik meg, akkor már az a demencia képében alakul ki – írta meg a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.