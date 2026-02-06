Hivatalosan is elrajtolt a téli sport szerelmeseinek olimpiája

A 2026-os milánó-cortinai téli olimpián előzetes adatok szerint több mint 90 ország vesz részt. A közel 3500 sportoló már a napokban megkezdte jégen, hóban, hidegben az előselejtezőkben az összecsapásokat. Az ötkarikás játékok több helyszínen kerülnek lebonyolításra és a legjobbak 116 olimpiai aranyéremmel távoznak.

Magyarországot a XXV. téli olimpián 15 versenyző képviseli öt olimpiai versenyszámban. A havas lejtőkön, sífutásban Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám, alpesisí számban Tóth Zita és Úry Bálint indul sítalpakon. A jeges siklás műkorcsolyás számában Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei viseli hazánk színeit. És persze a sikeres gyorskorcsolyázóink is több számban bizonyíthatnak. Somodi Maja, Végi Diána Laura, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Major Dominik és Tiborcz Dániel rövid távon, és Kim Minszok gyorskorcsolya versenyszámban várják a startpisztoly eldördülését.