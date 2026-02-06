Képírás
Hivatalosan is elrajtolt a téli sport szerelmeseinek olimpiája
Gyorskorcsolyázók teljes készültségben
Műkorcsolyásaink és síelőink is felkészülten érkeztek a téli olimpiára
Az olimpiai bajnok Knoch Viktor „hízlalja” a jeget rövidpályás gyorskorcsolyázóinknak
J. D. Vance amerikai alelnök családjával érkezett a téli olimpiai játékokra
Lenyűgöző látvány az alpesi sílesiklás helyszíne a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékokon, Cortina d’Ampezzo-ban
Az Accademia del Teatro alla Scala előadói a 2026-os milánói téli olimpiai játékok megnyitó ünnepségén a San Siro stadionban, Milánóban
Az olasz balett-táncosok, Antonella Albano és Claudio Coviello (k) felléptek
(b-j) Catharina-Amalia hercegnő, Maxima holland királyné és Willem-Alexander holland király is a nyitóünnepség résztvevői voltak
J. D. Vance (b) amerikai alelnök és felesége, Usha Vance, az Egyesült Államok második Thomas Bach (j) volt NOB-elnökkel élvezték 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok megnyitó ünnepségét
A magyar delegáció is úton van a megnyitó ünnepségre
A San Siro Stadion ad otthont a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok megnyitó ünnepségéne
Mariah Carey fergeteges műsort adott
A San Siro stadion színpada a világ színeibe öltözött
Az olasz opera három nagy mestere Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini és Gioachino Rossini lépett színpadra az olasz színésznő, Matilda De Angelis (3. b) társaságában
Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke
Modellek hozták el Giorgio Armani által tervezett ruhákat a San Siro stadion deszkáira
Az olimpiai gyűrűk ragyogtak a gálán
Lenyűgöző látvány tárult a vendégek elé az olimpiai játékok nyitó gáláján
Az osztrák sportolók is megérkeztek a San Siro stadionba
Az argentin delegáció zászlaját Franco Dal Farra lengeti
Albánia küldöttsége is megérkezett
Bosznia-Hercegovina zászlaját Elvedina Muzaferija emelte a magasba
Szaúd-Arábia sportolóit Rakan Alireza zászlóvivő vezeti
A kínai delegáció jókedvűen érkezett