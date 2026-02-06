2026. február 7., szombat

Előd

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Képírás

Hivatalosan is elrajtolt a téli sport szerelmeseinek olimpiája

AFP képriportja
Szöveg: BánTóthKata 2026. február 6. péntek. 22:18
A 2026-os milánó-cortinai téli olimpián előzetes adatok szerint több mint 90 ország vesz részt. A közel 3500 sportoló már a napokban megkezdte jégen, hóban, hidegben az előselejtezőkben az összecsapásokat. Az ötkarikás játékok több helyszínen kerülnek lebonyolításra és a legjobbak 116 olimpiai aranyéremmel távoznak.

Magyarországot a XXV. téli olimpián 15 versenyző képviseli öt olimpiai versenyszámban. A havas lejtőkön, sífutásban Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám, alpesisí számban Tóth Zita és Úry Bálint indul sítalpakon. A jeges siklás műkorcsolyás számában Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei viseli hazánk színeit. És persze a sikeres gyorskorcsolyázóink is több számban bizonyíthatnak. Somodi Maja, Végi Diána Laura, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Major Dominik és Tiborcz Dániel rövid távon, és Kim Minszok gyorskorcsolya versenyszámban várják a startpisztoly eldördülését.

#1 Gyorskorcsolyásaink teljes készültségben
Facebook/Team Hungary

Gyorskorcsolyázók teljes készültségben

#2 Műkorcsolyásaink és síelőink is felkészülten érkeztek a téli olimpiára
Facebook/Team Hungary

Műkorcsolyásaink és síelőink is felkészülten érkeztek a téli olimpiára

#3 Az olimpiai bajnok Knoch Viktor „hízlalja” a jeget rövidpályás gyorskorcsolyázóinknak az olimpia előtt
Facebook/Team Hungary

Az olimpiai bajnok Knoch Viktor „hízlalja” a jeget rövidpályás gyorskorcsolyázóinknak 

#4 J. D. Vance amerikai alelnök családjával érkezett a téli olimpiai játékokra
AFP/Antonin Thuillier

J. D. Vance amerikai alelnök családjával érkezett a téli olimpiai játékokra

#5 Lenyűgöző látvány az alpesi sílesiklás helyszíne a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékokon, Cortina d’Ampezzo-ban
AFP/KMSP/Hahn Lionel

Lenyűgöző látvány az alpesi sílesiklás helyszíne a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékokon, Cortina d’Ampezzo-ban

#6 Az Accademia del Teatro alla Scala előadói a 2026-os milánói téli olimpiai játékok megnyitó ünnepségén a San Siro stadionban, Milánóban
AFP/Antonin Thuillier

Az Accademia del Teatro alla Scala előadói a 2026-os milánói téli olimpiai játékok megnyitó ünnepségén a San Siro stadionban, Milánóban

#7 Az olasz balett-táncosok, Antonella Albano és Claudio Coviello felléptek a megnyitó ünnepségén
AFP/Gabriel Bouys

Az olasz balett-táncosok, Antonella Albano és Claudio Coviello (k) felléptek

#8 (b-j) Catharina-Amalia hercegnő, Maxima holland királyné és Willem-Alexander holland király is a nyitóünnepség résztvevői voltak
AFP/Pool/Andreas Rentz

(b-j) Catharina-Amalia hercegnő, Maxima holland királyné és Willem-Alexander holland király is a nyitóünnepség résztvevői voltak

#9 J. D. Vance (b) amerikai alelnök és felesége, Usha Vance, az Egyesült Államok második Thomas Bach (j) volt NOB-elnökkel élvezték 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok megnyitó ünnepségét
AFP/Pool/Susana Vera

J. D. Vance (b) amerikai alelnök és felesége, Usha Vance, az Egyesült Államok második  Thomas Bach (j) volt NOB-elnökkel élvezték 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok megnyitó ünnepségét

#10 A magyar delegáció is úton van a megnyitó ünnepségre
Facebook/Team Hungary

A magyar delegáció is úton van a megnyitó ünnepségre

#11 A San Siro Stadion ad otthont a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok megnyitó ünnepségéne
AFP/Belga/Belga Mag/Jasper Jacobs

A San Siro Stadion ad otthont a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok megnyitó ünnepségéne

#12 Mariah Carey fergeteges műsort adott
AFP/Wang Zhao

Mariah Carey fergeteges műsort adott

#13 A San Siro stadion színpada a világ színeibe öltözött
AFP/Pool/Susana Vera

A San Siro stadion színpada a világ színeibe öltözött

#14 Az olasz opera három nagy mestere Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini és Gioachino Rossini lépett színpadra az olasz színésznő, Matilda De Angeliszal (3. b)
AFP/Gabriel Bouys

Az olasz opera három nagy mestere Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini és Gioachino Rossini lépett színpadra az olasz színésznő, Matilda De Angelis (3. b) társaságában

#15 Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke
AFP/Pool/Andreas Rentz

Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke

#16 Modellek hozták el Giorgio Armani által tervezett ruhákat a San Siro stadion deszkáira
AFP/Antonin Thuillier

Modellek hozták el Giorgio Armani által tervezett ruhákat a San Siro stadion deszkáira

#17 Az olimpiai gyűrűk ragyogtak a gálán
AFP/Antonin Thuillier

Az olimpiai gyűrűk ragyogtak a gálán

#18 Lenyűgöző látvány tárult a vendégek elé az olimpiai játékok nyitó gáláján
AFP/Antonin Thuillier

Lenyűgöző látvány tárult a vendégek elé az olimpiai játékok nyitó gáláján

#19 Az osztrák sportolók is megérkeztek a San Siro stadionba
AFP/Piero Cruciatti

Az osztrák sportolók is megérkeztek a San Siro stadionba

#20 Az argentin delegáció zászlaját Franco Dal Farra lengeti
AFP/Javier Soriano

Az argentin delegáció zászlaját Franco Dal Farra lengeti

#21 Albánia küldöttsége is megérkezett
AFP/Franck Fife

Albánia küldöttsége is megérkezett

#22 Bosznia-Hercegovina zászlaját Elvedina Muzaferija emelte a magasba
AFP/Franck Fife

Bosznia-Hercegovina zászlaját Elvedina Muzaferija emelte a magasba

#23 Szaúd-Arábia sportolóit Rakan Alireza zászlóvivő vezeti
AFP/Javier Soriano

Szaúd-Arábia sportolóit Rakan Alireza zászlóvivő vezeti

#24 A kínai delegáció jókedvűen érkezett
AFP/Franck Fife

A kínai delegáció jókedvűen érkezett

#25 Cseh sportolók színesebbé tették a megnyitót
AFP/Piero Cruciatti

