Sokkoló bejelentést tett az ifjú pár az esküvőn

Erre senki sem számított. Egy órája tartott az esküvő, amikor az ifjú férj ledobta a bombát.

Áll a bál egy esküvő után, ami nem igazán úgy alakult, mint arra bárki is számított volna. A menyasszony és a vőlegény ugyanis a ceremónia egy pontján olyan bejelentést tettek, aminek következtében szinte mindenki kiakadt, sőt, sokan egyszerűen fogták magukat, és ezt követően haza is mentek. A kérdés csak az, amiben nem tud dönteni az internet népe: vajon hibázott az ifjú pár vagy valójában teljesen normális, amit tettek?

„Jobb lett volna, ha tudjuk, hogy ez nem is egy igazi esküvő!”

A Redditen jelent meg az a történet, ami igen nagy vitákat váltott ki a netezőkből: volt, aki az ifjú pár oldalára állt, más a násznép haragját érezte jogosnak. De mi is történt pontosan? A vőlegény a ceremónia egy pontján, jó egy órával a kezdést követően lejátszott egy videót az egybegyűlteknek, amiből kiderült: ő és szerelme valójában már két évvel ezelőtt összekötötték az életüket, csak erről eddig senkinek sem szóltak. Mint a férfi elárulta: nem volt semmi sürgető esemény, egyszerűen csak egy nap felkeltek, és úgy döntöttek, hogy akkor most ellátogatnak az anyakönyvvezetőhöz, és kimondják a boldogító igent, mindennemű csinnadratta nélkül. Arra azonban nem adott magyarázatot, miért tartották ennyi ideig titokban, hogy egybekeltek.

Ezt követően tört ki a botrány. „Sokan a nagy leleplezést követően távoztak. Látszott, hogy mindenki kényelmetlenül érezte magát” – mesélte a történtekről beszámoló vendég, aki egyébként a vőlegény testvére. Ő árulta el azt is: a menyasszony komoly vitába keveredett már nem annyira újdonsült férje szüleivel, akiktől megkérdezte, hogy tetszett nekik az esküvő, ők pedig így válaszoltak:

Nos, szép volt, de jobb lett volna, ha előre tudjuk, hogy ez nem is egy igazi esküvő!

Ezt követően az ara teljesen kiborult, és azzal vádolta meg az anyósát és az apósát, hogy tönkretették az estét.

A netezőket megosztották a hallottak. Többen megemlítették, hogy teljesen természetes, hogy a polgári esküvőt korábban, szűk körben megtartani a „nagy nap” előtt, ugyanakkor a másik oldal képviselői kiemelték: nem a polgári házasságkötés tényével van a baj, hanem azzal, hogy ezt aztán két teljes évig titokban tartotta a pár – írta meg a Daily Mail nyomán a Bors.