Liu Shaoang magyarul üzent

Pocsékul sikerült eddig a milánói téli olimpia Liu Shaoang számára. Az előző ötkarikás játékokon még magyar válogatott szerelésben induló gyorskorcsolyázó 2022-ben jelentette be, hogy kínai színekben folytatja a pályafutását, így most először készülhetett olimpiára az ázsiai ország képviseletében. Testvére, Liu Shaolin Sándor is hasonló utat járt be, de őt ráadásul nem is nevezték a kínai utazó keretbe.

Hiába bíztak benne Kínában, az idei téli olimpián ázsiaiként 4., 6., 6., 7. helyet szerzett a különböző versenyszámokban, és a váltóval is maximum ötödikként zárhat. Egyértelmű csalódás, amely után magyarul is üzent Liu Shaoang.

A harmadik olimpiám. Olimpiai bajnokként érkeztem és olimpiai bajnokként távozom.

Nem került új érem a gyűjteményembe, de az ide vezető út és az emlékek örökre velem maradnak” – fogalmazott Liu Shaoang, aki 2018-ban Phjongcshangban az 5000 méteres váltó tagjaként, 2022-ben Pekingben pedig 500 méteren szerzett olimpiai aranyérmet – írta meg a Mandiner.

A kétszeres olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó párja a közösségi médiában üzent szerelmének. Liu Shaoang barátnője, Latincic Lídia is minden erejével szurkol a kedvesének.

Latincic Lídia az Instagram-sztorijában osztott meg egy képet, amellyel szerelmének szurkolt. A fotóhoz azt írta: „Gong xi fa cai”, ami magyarul annyit jelent: „Gazdagságot és jólétet kívánok”.

A választás azonban nem véletlen: február 17-én kezdetét vette a kínai holdújév, amely idén a Tűz Ló éve. Az asztrológiai hagyományok szerint a tűz elem szenvedélyt, lendületet és intenzitást hoz – mindez pedig akár azt is jelezheti, hogy kapcsolatuk új szintre léphet - írta meg a Ripost.