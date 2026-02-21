Európai Unió
Az Európai Tanács döntése fájdalmas Zelenszkijnek
Megakadt az ukrán óriáshitel
Az ukrán vezetők szerint az olajáramlás az orosz olajat Ukrajnán keresztül Magyarországra és Szlovákiába szállító Barátság csővezetéken akkor szakadt meg a szállítás, amikor az oroszok januárban megtámadták az ukrán energiainfrastruktúrát.
Magyar és szlovák politikusok azonban azzal vádolják az ukrán vezetést, hogy blokkolja a szállítások újraindítását. Mindkét ország nagymértékben támaszkodik a vezetékes orosz olaj importjára.
Szerdán Robert Fico szlovák miniszterelnök szükségállapotot hirdetett a szállítások miatt, és megtorló intézkedésekkel fenyegette meg Ukrajnát, ha a vezetéket nem nyitják meg újra - írja a portál.
Szombaton az is kiderült, hogy a szlovák kormányfő leállítja északi szomszédunk Ukrajnába tartó vészhelyzeti áramexportját, amennyiben legkésőbb hétfőn nem indul újra a Szlovákiába tartó olajszállítás a vezetéken.
A DW idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is, aki zsarolásnak nevezte a vezetékes olajszállítás leállítását.
„Ukrajna zsarolja Magyarországot azzal, hogy Brüsszellel és a magyar ellenzékkel együttműködve leállítja az olajtranzitot, hogy ellátási zavarokat okozzon Magyarországon, és a választások előtt megemelje az üzemanyagárakat” – írta a tárcavezető a német portál szerint az X-en.
Kijev régóta követeli EU-s szövetségeseit, hogy hagyják abba az orosz energia vásárlását, mivel azok segítenek finanszírozni Moszkva teljes körű invázióját, amely hamarosan az ötödik évébe lép - magyarázza a lap.
Az EU vezetői, köztük Orbán, decemberben megállapodtak abban, hogy két év alatt 90 milliárd eurót is biztosítanak Ukrajnának, ezt a döntést az Európai Parlament a múlt héten jóváhagyta.
Az EU ugyanakkor mentesítette Magyarországot, Szlovákiát és Csehországot – amelyek mindannyian ellenezték a Kijevnek nyújtott további segélyeket – a hitelköltségek visszafizetése alól – teszi hozzá a cikk.
A kifizetéséhez azonban még szükség van a nemzeti miniszterekből, illetve kormányfőkből álló Európai Tanács végső jóváhagyására, amelyet korábban már csak formalitásnak tekintettek.
Ezt a szavazást azonban most a magyar álláspontra tekintettel elhalasztották.
A hitel célja az, hogy fedezzék Ukrajna legsürgetőbb pénzügyi szükségleteit 2027 végéig, és lehetővé tegyék az ország számára, hogy továbbra is megvédje magát Oroszországgal szemben.
A teljes összegből 60 milliárd eurót különítettek el védelemre, számol be a vg.hu.