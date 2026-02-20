Életmód
A reggeli rossz lehelet betegségre utalhat
Orvosi vélemény
A szakember szerint az egyik leggyakoribb az alvás közbeni szájszárazság. A csökkent nyáltermelés gyakran megfigyelhető dohányosoknál, valamint azoknál, akik éjszaka szájon át lélegznek, vagy bizonyos gyógyszereket szednek. A szájszárazság az életkorral is gyakoribb.
A reggeli lehelet azonban betegségre is utalhat. Az orvos megjegyezte, hogy ez a tünet jellemző a cukorbetegekre, gyomorégésre, valamint vese- és májproblémákra. Fogászati problémák, például a fogszuvasodás és a fogak körüli szövetek gyulladása is okozhatnak problémát.
További tényezők a fogszabályozó készülékek és a kivehető fogsorok, valamint a koffeintartalmú italok, az alkohol és az erős szagú ételek, például a hagyma és a fokhagyma fogyasztása. A rossz szájhigiénia is jelentős szerepet játszik.
Korábban V. Karataeva fogorvos megjegyezte, hogy a fogászati és ínybetegségek a szívroham és a stroke fokozott kockázatával járnak.