A reggeli rossz lehelet betegségre utalhat

A rossz lehelet ébredés után nemcsak az esti fogmosással, hanem valamilyen egészségügyi állapottal is összefüggésben lehet. D. Stepka fogorvos elmagyarázta ezt, felsorolva a jelenség fő okait.

A leheletfrissítők azonnali megoldást nyújtanak a kellemetlen szájszag ellen, gyakran mentolos és antibakteriális hatóanyagokkal is rendelkeznek

A szakember szerint az egyik leggyakoribb az alvás közbeni szájszárazság. A csökkent nyáltermelés gyakran megfigyelhető dohányosoknál, valamint azoknál, akik éjszaka szájon át lélegznek, vagy bizonyos gyógyszereket szednek. A szájszárazság az életkorral is gyakoribb.

A reggeli lehelet azonban betegségre is utalhat. Az orvos megjegyezte, hogy ez a tünet jellemző a cukorbetegekre, gyomorégésre, valamint vese- és májproblémákra. Fogászati ​​problémák, például a fogszuvasodás és a fogak körüli szövetek gyulladása is okozhatnak problémát.

További tényezők a fogszabályozó készülékek és a kivehető fogsorok, valamint a koffeintartalmú italok, az alkohol és az erős szagú ételek, például a hagyma és a fokhagyma fogyasztása. A rossz szájhigiénia is jelentős szerepet játszik.

Korábban V. Karataeva fogorvos megjegyezte, hogy a fogászati ​​és ínybetegségek a szívroham és a stroke fokozott kockázatával járnak.