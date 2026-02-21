Oroszország folytatja az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokat

Nincsenek illúzióink, Oroszország a melegebb idő beköszöntével is folytatni fogja az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni támadásokat - jelentette ki Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök szombaton a Telegramon.

Iszonyatos pusztítást végzett az újabb orosz drón- és rakétatámadás Ukrajna egész területén

A kormányfő bejelentette, hogy ezért már most minden régió szintjén világos ellenállóképességet növelő terveket készítenek, hogy biztosítsák a létfontosságú rendszerek zavartalan működését és a megyék felkészültségét a következő télre.

Az orosz hadsereg szombatra virradó virradó éjjel nagyszabású dróntámadást hajtott végre Odessza ellen, amelynek következtében a városban tüzek keletkeztek, jelentős pusztítás történt, és az eddigi információk szerint két ember - egy 70 és egy 48 éves férfi - sérült meg - közölte Inna Verba, a megyei ügyészség szóvivője az UNIAN ukrán hírügynökséggel. A támadás következtében két lakóház teljesen megsemmisült, egy földszintes épületben lévő lakás elpusztult, és egy líceum is jelentős károkat szenvedett.

Az ukrán országos rendőrség a Facebookon arról tájékoztatott, hogy hajnalban az orosz erők légi csapást mértek az északkelet-ukrajnai Szumi városára, a támadásban egy felnőtt és két gyerek sebesült meg. A Szumi megyei kormányzói hivatal közölte, hogy az elmúlt 24 órában ellenséges támadások következtében öt ember sérült meg.

A déli Herszon városi katonai közigazgatás a Telegramon arról adott hírt, hogy reggel a megyeszékhelyen az orosz katonák drónnal támadtak meg egy menetrend szerinti kisbuszt, eddig három sérültről tudnak.

Oleh Szinyehubov, a keleti Harkiv megye kormányzója közölte, hogy az elmúlt nap során ellenséges támadások érték a megyeszékhelyt és további tíz települést a régióban, öt civil szenvedett sérüléseket.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország éjjel egy Iszkander-M ballisztikus rakétával és 120 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 106 drónt semmisített meg, a rakéta és 13 csapásmérő pilóta nélküli repülőeszköz azonban becsapódott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletben helyezte szankció alá az orosz „árnyékflotta” hajóinak 225 kapitányát - számolt be az államfő sajtószolgálata.