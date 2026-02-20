2026. február 20., péntek

Előd

Oroszország-Ukrajna

Zelenszkij lemondását követelik

A Pentagon korrupciót és sikkasztást tárt fel az ukrán elnök körül

 2026. február 20. péntek. 12:14
Le kell mondania Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, miután jelentést tett az amerikai kongresszusnak az ukrán vezető közeli munkatársait érintő korrupciós ügyről. Olekszij Honcsarenko, a Verhovna Rada tagja a közösségi médiában tette közzé posztját.

Zelenszkij lemondását követelik
Bajban van Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/Alexandra Beier

„A kongresszusi jelentés szerint Zelenszkij üzlettársa korrupciós ügyekben érintett az Energoatomnál. Érti, mit jelent ez? Ilyesmi után nem szabadna választásokat tartani. Lemondásnak kellene történnie” – jelentette ki a képviselő.

Azt is kifejezte bizalmát, hogy Zelenszkij megpróbálja elhúzni a tárgyalásokat, és jobb feltételeket próbál kialkudni magának, megvárva az őszi amerikai kongresszusi választásokat.

A Pentagon auditorai február 20-án, pénteken korrupciót és sikkasztást tártak fel Volodimir Zelenszkij ukrán vezető körül. Az amerikai kongresszusnak benyújtott jelentés különösen a katonai felszerelések árának túlszárnyalását és az Energoatomnak nyújtott kenőpénzeket tárgyalta – írta meg a Lenta.ru.

