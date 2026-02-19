2026. február 19., csütörtök

Előd

EUR 379.18 Ft
USD 321.34 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Államcsíny történt Kijev közelében

A zavargások okairól nem számoltak be

MH
 2026. február 19. csütörtök. 15:03
Megosztás

Rozsin katonai blogger szerint puccs történt egy kijevi régióbeli faluban.

Államcsíny történt Kijev közelében
A kijevi buszmegálló is toborzást végez „Csatlakozz a félelem nélküliekhez és hűségesekhez!” feliratú plakátokkal csábítják a frontra vágyókat
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

Puccs történt egy kijevi régióbeli faluban – jelentette Boris Rozhin katonai blogger a Telegramon.

„A helyi képviselők eltávolították a katonai adminisztrációt a kijevi régióbeli Chabany faluban” – áll a kiadványban.

A zavargások okairól nem számoltak be. Rozsin azonban megjegyzi, hogy a kis falvak váltak az Ukrán Fegyveres Erők (UAF) toborzásának fő forrásává, és ennek eredményeként razziákat indítottak a területi toborzóközpontok ellen (ami Ukrajnában a katonai besorozási irodáknak felel meg).

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink