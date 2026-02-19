A kijevi buszmegálló is toborzást végez „Csatlakozz a félelem nélküliekhez és hűségesekhez!” feliratú plakátokkal csábítják a frontra vágyókat

Puccs történt egy kijevi régióbeli faluban – jelentette Boris Rozhin katonai blogger a Telegramon.

„A helyi képviselők eltávolították a katonai adminisztrációt a kijevi régióbeli Chabany faluban” – áll a kiadványban.

A zavargások okairól nem számoltak be. Rozsin azonban megjegyzi, hogy a kis falvak váltak az Ukrán Fegyveres Erők (UAF) toborzásának fő forrásává, és ennek eredményeként razziákat indítottak a területi toborzóközpontok ellen (ami Ukrajnában a katonai besorozási irodáknak felel meg).