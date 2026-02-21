Johnny Depp ezt a szívszorító gesztust tette

Bár soha nem szerepelt együtt Johnny Depp és az Eufória című sorozat színésze, Eric Dane, mégis közeli barátságban voltak egymással. A Karib tenger kalózai sztárja azonban ahogy csak tudott, ott segített a színész körül. Eric Dane-t még 2024-ben diagnosztizálták amiotrófiás laterálszklerózist (ALS) betegséggel, amiről csak később nyilatkozott a sajtónak. A színész február 19-én vesztette el a harcot betegsége felett.

Johnny Depp hatalmas gesztust tett a színészbarátja betegsége alatt

Eric Dane anyagi nehézségekkel is küzdött, ezért Johnny Depp gondoskodott róla, hogy barátja megfelelő támogatást kapjon. Az Egyesült Államokban az orvosi kezelések költségei köztudottan rendkívül magasak. Sőt, nagylelkűen felajánlotta egyik ingatlanát a barátjának gyakorlatilag jelképes bérleti díjért.

Ericnek eggyel kevesebb dolog miatt kellett aggódnia. Gyakorlatilag bérleti díj nélkül lakott Johnny egyik házában a Sunset Strip fölött. Azt mondta Ericnek, hogy fizessen annyit, amennyit tud – vagy amennyit nem tud – bérleti díjként. Johnny mindent meg akart tenni, hogy enyhítse az anyagi terheit - erősítette meg egy forrás.

Dane 2004 óta volt házas az amerikai színésznővel és modellel, Rebecca Gayhearttel. Bár egészségi állapota annyira leromlott, hogy elvesztette jobb karja funkcióját, mégis szerepet kapott az Eufória közelgő harmadik évadában, ahol karaktere, Cal Jacobs szintén kerekesszékben jelent volna meg – írja a Ladbible nyomán a Ripost.

Az édesapámat fiatalon vették el tőlem. És most nagy az esélye annak, hogy engem is el fognak venni a lányaimtól, miközben még nagyon fiatalok - nyilatkozta dühösen a betegségéről a színész a Good Morning America című műsorban.