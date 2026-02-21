2026. február 21., szombat

Külföld

Izrael eljuthat a Nílustól az Eufráteszhez?

Az Ószövetségben az Eufrátesz a „nagy folyam”, amely az ígért föld határát jelölte

MH
 2026. február 21. szombat. 14:52
Mike Huckabee amerikai nagykövet felmérte annak valószínűségét, hogy a Közel-Kelet több mint egy része csatlakozik Izraelhez. Erről egy Tucker Carlson amerikai újságírónak adott interjújában beszélt.

Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete
Fotó: AFP/Jaafar Ashtiyeh

Mike Huckabee idézett egy részt a Bibliából, ahol Isten megígérte Ábrahámnak, hogy leszármazottai „az Egyiptomi folyótól az Eufráteszig öröklik a földet”, és feltette a kérdést, hogy Izraelnek joga van-e ma birtokolni ezeket a földeket. A modern Jordánia, Szíria, Libanon, Szaúd-Arábia és Irak legtöbb területéről beszélünk.

„Nagyszerű lenne, ha mindent elvennének. De nem hiszem, hogy ma beszélhetünk róla” – válaszolta Huckabee, hozzátéve, hogy a modern Izrael nem törekszik a föld megszerzésére –írta meg a Lenta.ru.

Az újságíró által a Szentíráson alapuló állítások legitimitásáról kérdezve a diplomata kifejtette, hogy „nem biztos benne, hogy ez a helyzet”.

Tucker Carlson amerikai újságíró korábban azt mondta, hogy őt és kollégáit őrizetbe vették Izraelben, miután interjút készítettek Mike Huckabee amerikai nagykövettel. Naftali Bennett volt izraeli miniszterelnök azzal vádolta az újságírót, hogy hazudott az incidensről szóló jelentések miatt.

