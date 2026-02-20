2026. február 20., péntek

Előd

Külföld

Egy nap, ami sokba kerülhet: megint elmarad a szlovák szállítás

Pozsony és Budapest szerint nem pusztán műszaki okok állnak a háttérben

MH
 2026. február 20. péntek. 7:36
Frissítve: 2026. február 20. 7:50
Kijev elhalasztotta a Szlovákiába irányuló kőolajszállítások tervezett újraindítását a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken – közölte a szlovák gazdasági minisztérium, számolt be róla az EAdaily.

Egy nap, ami sokba kerülhet: megint elmarad a szlovák szállítás
Kijev továbbra sem szállít a Barátság kőolajvezetéken
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Patrick Pleul

A tájékoztatás szerint Ukrajna egy nappal, február 21-re tolta ki a tranzit újraindítását ahhoz a határidőhöz képest, amelyre Pozsony számított. Denisa Saková gazdasági miniszter ugyanakkor jelezte: Kijev korábban is több alkalommal elhalasztotta az olajszállítások újraindítását.

Szlovákia február eleje óta nem kap kőolajat a vezeték déli ágán, miután az Ukrajna területén megrongálódott. A szlovák hatóságok ezért Horvátországhoz fordultak, hogy az Adria kőolajvezetéken keresztül biztosítsák az orosz eredetű nyersolaj szállítását. Február 18-án a szlovák kormány rendkívüli helyzetet hirdetett az ország olajellátása terén.

Szlovákia és Magyarország egyaránt azzal vádolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy politikai okokból akadályozza a Barátság vezetéken történő szállítások újraindítását.

