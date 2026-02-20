Külföld
Egy nap, ami sokba kerülhet: megint elmarad a szlovák szállítás
Pozsony és Budapest szerint nem pusztán műszaki okok állnak a háttérben
A tájékoztatás szerint Ukrajna egy nappal, február 21-re tolta ki a tranzit újraindítását ahhoz a határidőhöz képest, amelyre Pozsony számított. Denisa Saková gazdasági miniszter ugyanakkor jelezte: Kijev korábban is több alkalommal elhalasztotta az olajszállítások újraindítását.
Szlovákia február eleje óta nem kap kőolajat a vezeték déli ágán, miután az Ukrajna területén megrongálódott. A szlovák hatóságok ezért Horvátországhoz fordultak, hogy az Adria kőolajvezetéken keresztül biztosítsák az orosz eredetű nyersolaj szállítását. Február 18-án a szlovák kormány rendkívüli helyzetet hirdetett az ország olajellátása terén.
Szlovákia és Magyarország egyaránt azzal vádolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy politikai okokból akadályozza a Barátság vezetéken történő szállítások újraindítását.