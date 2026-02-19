Csütörtöktől elszállnak az árak a kutakon?

Csütörtöktől ismét változás jön a hazai kutakon, de nem minden üzemanyagtípus érintett egyformán. Az üzemanyagár alakulása ezúttal a gázolajat tankoló autósoknak kedvezhet.

Csütörtöktől a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, míg a gázolajé bruttó 3 forinttal csökken. Ez a módosítás várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd, így a dízel autósok valamivel kedvezőbb összeggel számolhatnak a tankoláskor – írja a nool.hu.

A február 18-i átlagárak alapján a 95-ös benzin literenként 564 forintba kerül, míg a gázolaj átlagára 576 forint. A most bejelentett nagykereskedelmi változás azt jelenti, hogy amennyiben a kutak teljes mértékben érvényesítik a csökkentést, a gázolaj ára akár 573 forint körüli szintre mérséklődhet a hét második felében.

Bár a 3 forintos csökkenés elsőre nem tűnik jelentősnek, egy nagyobb tankolásnál már érezhető lehet a különbség. Egy 50 literes tank esetében ez 150 forintos megtakarítást jelenthet a dízeleseknek.