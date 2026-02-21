Hamarosan egész Ukrajna elsötétül?

Amennyiben az ukrán elnök hétfőn sem indítja újra az olajszállítást Szlovákia számára, akkor még aznap arra fogom megkérni az érintett szlovák vállalatokat, hogy állítsák le az áramszállítást Ukrajnába

– fogalmazott Fico, aki emlékeztetett arra, hogy a háború kezdete óta Szlovákia folyamatosan segíti Ukrajnát. „Jelenleg körülbelül 180 ezer ukrán tartózkodik az országunkban, akiknek humanitárius segítséget nyújtunk. Lényegesen többet teszünk Ukrajnáért, mint sok más ország.

Az ukrán elnök nem hajlandó megérteni a békeközpontú megközelítésünket, és mivel nem támogatjuk a háborút, rosszindulatúan viselkedik Szlovákiával szemben.

Először is leállította a gázszállítást Szlovákiába, amivel évi 500 millió eurós kárt okozott nekünk. Most pedig leállította az olajszállítást, ami további veszteségeket és logisztikai nehézségeket okoz nekünk” – emlékeztetett a szlovák miniszterelnök, írja a Mandiner.