Zelenszkij háborús bejelentést tett

Újabb területeket vett vissza Ukrajna az orosz erőktől – erről beszélt az ukrán elnök az AFP-nek adott interjújában. Volodimir Zelenszkij szerint a déli ellentámadás során eddig mintegy háromszáz négyzetkilométernyi terület került vissza ukrán ellenőrzés alá. Kijevre egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik a háború lezárása érdekében.

Volodimir Zelenszkij február 20-án adott interjút az Agence France-Presse hírügynökségnek Kijevben, ahol arról beszélt: az ukrán hadsereg új déli ellentámadása kézzelfogható eredményeket hozott. Állítása szerint az ukrán erők 300 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól – számolt be róla a Kyiv Independent.

Az elnök hangsúlyozta: szerinte nem igaz az az állítás, hogy Ukrajna vesztésre állna.

Nem lehet azt mondani, hogy vesztésre állunk a háborúban. Őszintén szólva, biztosan nem állunk vesztésre

– idézte őt a France24.

Zelenszkij nem részletezte, pontosan mikor indult az ellentámadás, és annak időkeretéről sem beszélt. Azt azonban kiemelte: elsősorban a hadsereget illeti elismerés. Mint mondta, „nem fogok túl sok részletbe bocsátkozni”, de a felszabadított terület nagysága önmagáért beszél.

Oroszország 2025-ben újabb szárazföldi offenzívát indított Ukrajna ellen. Erőinek jelentős részét a kelet-ukrajnai Donyeck megyében vonta össze, közben fokozta hadműveleteit a déli Zaporizzsja megyében, sőt betört Dnyipropetrovszk megye déli részére is.

Zelenszkij már 2025 szeptemberében arról számolt be, hogy az ukrán ellentámadás során 160 négyzetkilométert sikerült visszafoglalni Donyeck megyében, valamint további 170 négyzetkilométert a front más szakaszain. A DeepState adatai szerint ugyanakkor 2025 folyamán az orosz erők összesen 4336 négyzetkilométer ukrán területet foglaltak el – írta meg az Origo.