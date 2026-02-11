A normalitást képviselő emberek számára vitathatatlan igazság, hogy a természetes házasságnak nincsen alternatívája, mert nincsen másik. A házasság az egy férfi és egy nő közötti személyes, szövetségi kapcsolat, a hűség szabadsága. A házasság hete programsorozat ezt az örök igazságot és ennek mérhetetlen szépségét hirdeti. Most még inkább szükség van a háború árnyékában ezeknek az örök igazságoknak a hirdetésére. Ezt a kontrasztot be kell mutatni az embereknek, hogy lássák, mit veszíthetünk a halált hirdető háborúval, és mit nyerhetünk az életet hirdető házasság áldásával.

Több mint két évtizede az akkor még szabad és nyitott országból, az Egyesült Királyságból indult útjára ez a kezdeményezés, amely Bálint-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja rá a közvélemény figyelmét. Idén ez az időszak február 8. és 15. közé esik. A házasság hetéhez évről évre hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozik, kifejezve ezzel is elkötelezettségét a természetes házasság és a család ügye iránt. Ma már négy kontinens huszonegy országában tartják ünneplésre méltónak a házasság jogintézményét, amelynek szerzője maga a Teremtő. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség aktív részvételével. A program szervezői és résztvevői büszkén vallják, hogy a házasság és a család Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt társon keresztül.

A rendezvények a házasság mély lelki összefüggéseire is ráirányítják a figyelmet, amelyben egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekedjen egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséggé alakul, és áldásul szolgál az élet minden más területén is. A házasság hete gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Nyíltan beszél a házasság feszültségeiről is, és igyekszik a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt. Az idei házasság hete központi témája, hogyan lehetünk egymás számára a nehézségek közepette is a szeretetből és az egymás iránti bizalomból táplálkozó erőforrássá a hűség szabadsága által. Mert a hűség több mint a meg nem csalás állapota. Különösen fontos napjainkban ennek a hangsúlyozása, mert olyan politikai vezetők próbálnak népszerűségre szert tenni, akik éppen a hűség sárba tiprásából próbálnak politikai tőkét kovácsolni. Ezért aztán nagyon is aktuális az idei hét jelmondata: A hűség szabadsága.

A valaha volt emberi társadalmak között persze voltak lazábbak, amelyek többféle kapcsolatot engedélyeztek és szigorúbbak, amelyek kevesebbet. Azonban minden eddigi társadalom kitüntetett szerepet tulajdonított és önálló nevet adott annak a kapcsolatnak, amelyikből és csakis abból, gyermek születhetett. Ez kizárólagosan csakis a házasság a férfi és a nő között, valamint az ezen alapuló család. Ezért aztán sem a brüsszeliek, sem a honi progresszív balliberálisok nem vádolhatják azzal a Fideszt, hogy biztosan Orbánék találták ki: a házasság egy férfi és egy nő között létrejövő kapcsolat. De még csak nem is a bibliai Ádám találta ki a házasságot, és nem is az ő felesége, Éva. Persze a házasság jogintézményével kapcsolatban rögtön le kell szögeznünk, hogy jogalanyként Ádámot és Évát nevezte meg a Jó Isten, nem pedig Ádámot és Gézát. Sőt, több évszázados életük során Ádám sohasem unt rá arra, hogy ő férfi, és egyszer sem akart Évává válni, és Éva sem toporzékolt, hogy ő Ádám szeretne lenni.

Egyikük sem vonult az Éden bejáratához transzparenssel a kezében, hogy már olyan unalmas, maradi és sértően konzervatív dolog mindig csak férfiként élni és a nőnek is csak nőnek lenni. Engedje meg már számukra a bőkezű Teremtő, hogy kilencvenhatféle genderben lelhessék örömüket, hadd lehessenek már egy kicsit progresszívek. A teremtéskor és utána is genderbadarságnak nyomát sem látni, de azonos neműek házasságának a gondolatát sem leljük a Szentírásban. A Biblia ugyanis a házasság kapcsán férfiakról és nőkről beszél biológiai nemi alapon, akik életük végéig, vélhetően a balliberálisok legnagyobb megdöbbenésére, megtartották nemi identitásukat. Ennek köszönhetően napjainkban a nemi másságban szenvelgők privát szerencséje, hogy a normalitást képviselő szüleik utódaiként megszülethettek, hogy aztán napjainkra boldogan vergődhessenek nemi devianciájukban. Hiába próbálja tagadni megannyi balliberális lelki tévelygő, a valóság az, hogy a házasság nem pusztán egy emberi szintű, polgári jogi társadalmi szerződés. Eredetileg és elsődlegesen is egy bibliai fogalom, még pontosabban az egyetlen olyan, Isten által alapított jogintézmény, amely teljes jogú része a mai napig a világi, szekularizált jogrendünknek. A házasság Isten gondolatában született meg, szabályait és végcélját is ő alkotta meg.

Szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy a házasság, ahogyan azt a Biblia ábrázolja, nem társadalmi szokások és kultúra kérdése. Alapvető természetét maga Isten rendelte el az emberi történelem kezdetén. Először is a férfi és a nő közötti személyes kapcsolatot az egység kötelékében szemlélteti („Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy többé már nem két test, hanem egy.” Mt 19, 5–6.), ami egyedül a szövetségi kapcsolat gyümölcseként jelenik meg. A másik, a föntiekből fakadó és még csodálatosabb üzenet az önfeláldozó, az önmagát odaadó szeretet tanúsítása. Ez nem más, mint a másikért letett élet. Vagyis nem magamért élek többé, most már azért élek, akivel szövetségre léptem („Ti, férfiak szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért.” Ef 5, 25.). Csakis ezeken az alapokon lehet egy házasság stabil és sikeres. Ma túl sokan kelnek egybe azon tűnődve, mit fogok kihozni belőle? Ez pedig nem működik hosszú távon. A bibliai megközelítés ezzel szemben azt mondja: mit adjak bele? És ez már működni fog!

Fontosnak tartom a házasság hete alkalmából ezeket megemlíteni, mert Brüsszel és a hazai baloldal az utóbbi években látványosan hadat üzent a keresztény-konzervatív értékeknek, sőt magának a Szentírásnak is. Ha szimplán akarok fogalmazni, akkor tulajdonképpen magának a normalitásnak. A baloldalnak és vezéreiknek közéleti szellemi garázdálkodása közben bizony illene tájékozódnia nemzetközi dokumentumokban is. Meg mernék rá esküdni, hogy nem olvasták, vajon mit is ír az 1966-ban elfogadott ENSZ-dokumentumnak, a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának 23. cikkelye. Mert jelenleg ott még az olvasható, hogy a család a társadalom természetes és alapvető egysége, és joga van a társadalom és az állam védelmére. Aztán a gyengébbek kedvéért azt is kimondja, hogy a házasságkötésre alkalmas korban levő férfiak és nők házasságkötési és családalapítási jogát el kell ismerni. Férfiakról és nőkről beszél biológiai nemi alapon. Sőt mi több, a társadalom alapvető és természetes egységeként tekint a családra, védelemre méltó értékként kezeli.

Nincs kétségem afelől, hogy akik a hagyományos házasság- és családmodell ellenségei, akár tudatában vannak, akár nem, Lucifer misszionáriusai. Ezért rögtön gratulálok is a baloldalnak illusztris gazdájához. A honi baloldal a brüsszeli elittel és a nyugat-európai balliberálisokkal karöltve tökéletesen megegyezik célkitűzéseikben. Ez pedig nem más, mint a nemzetállamok felszámolása és egy Európai Egyesült Államok megvalósítása. Ehhez pedig egy új embert kell teremteni. Ostobaság volna nem tudomásul venni, valójában azon mesterkednek, hogy egy új embert kreáljanak. Kiválóan megtanulták hogyan kell a tudományt az emberek manipulálására fölhasználni. A társadalmi nemek programja valójában a férfi és a női nemi identitás megszüntetésének politikai programja. A család és a házasság tönkretételének a programja. A kereszténység tönkretételének programja. Ezért aztán emberiesség elleni bűn lenne téveszméiket rászabadítani a társadalomra. A kormány egyedülálló családtámogatási rendszere, a házasságkötések folyamatosan növekvő száma, valamint a mostani házasság hetének gazdag programsorozata csattanós válasz Lucifer misszionáriusainak az egészséges lelkületű többségi társadalom akaratáról.

A szerző jogász.