A Gelbe Briefe nyerte az Arany Medvét

A Gelbe Briefe (Yellow Letters) kapta a legjobb filmnek járó Arany Medve-díjat a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) szombat esti díjkiosztóján.

Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU / Anadolu via AFP

Ilker Catak, a „Gelbe Briefe” (Sárga levelek) rendezője vette át az Arany Medve díjat a legjobb filmért a 76. Nemzetközi Berlini Filmfesztivál (Berlinale) záróünnepségén

A díjat a nemzetközi zsűri elnöke, Wim Wenders nyújtotta át Ilker Catak török-német rendezőnek és a film producereinek.

A német-francia-török családi drámában Derya és Aziz házassága nehéz időszakot él meg, miután az állami önkény miatt elveszítették állásukat, és Isztambulba költöztek.

A legjobb főszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat Sandra Hüller német színésznő vehette át az osztrák-német Rose című filmben nyújtott alakításáért. A legjobb mellékszereplő Ezüst Medvéjét két brit színész, Anna Calder-Marshall és Tom Courtenay kapta a Queen at Sea című brit-amerikai filmért a világ legrangosabb filmfesztiváljai között számon tartott Berlinalén.