Kultúra
A Gelbe Briefe nyerte az Arany Medvét
A díjat a nemzetközi zsűri elnöke, Wim Wenders nyújtotta át Ilker Catak török-német rendezőnek és a film producereinek.
A német-francia-török családi drámában Derya és Aziz házassága nehéz időszakot él meg, miután az állami önkény miatt elveszítették állásukat, és Isztambulba költöztek.
A legjobb főszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat Sandra Hüller német színésznő vehette át az osztrák-német Rose című filmben nyújtott alakításáért. A legjobb mellékszereplő Ezüst Medvéjét két brit színész, Anna Calder-Marshall és Tom Courtenay kapta a Queen at Sea című brit-amerikai filmért a világ legrangosabb filmfesztiváljai között számon tartott Berlinalén.