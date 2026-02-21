Az új-mexikói lábnyomok újraírják a történelmet

Egy új tanulmány megerősítette, hogy az ősemberek lábnyomokat hagytak White Sands-ben (Új-Mexikó) körülbelül 23 ezer évvel ezelőtt - a legutolsó jégmaximum idején, amikor a jégtakaró kiterjedése a legnagyobb volt.

A 2021-ben végzett magok és pollenek radiokarbonos elemzése már jelezte ezt a kort, de néhány tudósban szkepticizmust okozott. Most a Vance Holliday csapata az Arizonai Egyetemről független megerősítést kapott azáltal, hogy szerves anyagokat elemzett a nyomokhoz közvetlenül kapcsolódó szennyeződések rétegeiben.

Három különböző laboratórium kapott megállapodás szerinti dátumot – 20 700 és 22 400 évvel ezelőtt. Ez megcáfolja az előző paradigmát, amely szerint az első Amerikát benépesítő kultúrát Clovis közösségének tekintették, amely körülbelül 13 ezer évvel ezelőtt jött létre.

Így az emberek körülbelül 10 000 évvel korábban érték el Észak-Amerikát – olyan körülmények között, amikor az óriás gleccserek még mindig a kontinens északi részét borították. Útvonalaik (a csendes-óceáni part, a gleccserek vagy más útvonal közötti „folyosó”), valamint a kapcsolódó tárgyak hiánya továbbra is nyitott, de a nyugati féltekén ilyen korai időszakban az ember jelenlétének ténye ma már bizonyítottnak tekinthető – írta meg a Gismeteo.