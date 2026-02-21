2026. február 21., szombat

Sport

Magyar bronzérem férfi kardban

Vasárnap és hétfőn a csapatküzdelmek következnek

MH/MTI
 2026. február 21. szombat. 17:16
A kardozó Godó Vilmos bronzérmet nyert szombaton a kadet vívók tbiliszi Európa-bajnokságán.

Magyar bronzérem férfi kardban
Godó Vilmos bronzérmet nyert
Fotó: Facebook/Hungarian Fencing Federation/Magyar Vívó Szövetség

A 17 éves magyar versenyző honfitársa, Radácsi Patrik, valamint egy-egy olasz és azeri vívó legyőzésével jutott el az elődöntőig, ahol 15-7-re kikapott a georgiai Giorgi Urusadzétől.

A pénteki nyitónapon női kardban Komjáthy Boglárka győzött, férfi párbajtőrben pedig harmadik lett Dékány Patrik.

Vasárnap és hétfőn a csapatküzdelmek következnek, azután pedig a junior korosztály lép majd pástra.

