Magyar bronzérem férfi kardban
Vasárnap és hétfőn a csapatküzdelmek következnek
Godó Vilmos bronzérmet nyert
Fotó: Facebook/Hungarian Fencing Federation/Magyar Vívó Szövetség
A 17 éves magyar versenyző honfitársa, Radácsi Patrik, valamint egy-egy olasz és azeri vívó legyőzésével jutott el az elődöntőig, ahol 15-7-re kikapott a georgiai Giorgi Urusadzétől.
A pénteki nyitónapon női kardban Komjáthy Boglárka győzött, férfi párbajtőrben pedig harmadik lett Dékány Patrik.
Vasárnap és hétfőn a csapatküzdelmek következnek, azután pedig a junior korosztály lép majd pástra.