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Tömeges balesetéknél bevethető speciális gépjárművet kapott a mentőszolgálat

Képes akár nehéz terepviszonyok között is a megfelelő helyre vinni a szükséges eszközöket

Belföld
  • 2026.06.23. - 00:39
speciális mentő
A Magyar Vöröskereszt egy tömeges baleseti egységként szolgálatba álló speciális gépjárművet adott át üzemeltetésre az Országos Mentőszolgálat részéreFacebook/Magyar Vöröskereszt
MH/MTI
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Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak (OMSZ) hétfőn.

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója a szervezet budapesti székházában tartott eseményen felidézte, a két fél együttműködése régóta tart, munkakapcsolatuk a koronavírus-járvány ideje alatt és az orosz-ukrán háború elől érkező menekültek ellátásában is szoros volt. Hozzátette, bízik abban, hogy az együttműködés egyre szélesebb területeken jelenik majd meg.

Constantinovits Miklós, az OMSZ megbízott főigazgatója úgy fogalmazott, a két szervezet több mint száz éve szolgálja az emberi élet és az egészség védelmének ügyét.

A most átadott speciális, tömeges sérülésekkel járó baleseteknél, katasztrófáknál bevethető gépjárművet kifejezetten a rendkívüli helyzetekre tervezték, képes akár nehéz terepviszonyok között is a megfelelő helyre vinni a szükséges eszközöket, mentősöket - ismertette.

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