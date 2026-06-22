Társadalmi egyeztetésen van a „fiatalítás” címén eltávolított katonák visszavétele

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Az Orbán-kormány egy kormányrendeletben felmentette a szolgálat alól azokat a honvédeket, akik betöltötték a 45. életévüket, és legalább 25 évet töltöttek el az állományban.

"Sok kiváló katona kényszerült méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból, nem azért, mert ne lett volna szükség a tudásukra, tapasztalatukra vagy elhivatottságukra. Hiszünk abban, hogy minden, a katonákkal szemben igazságtalanul és méltatlanul elkövetett döntést helyre kell hozni. A Magyar Honvédségnek szüksége van a tapasztalatra, a tudásra és azokra az emberekre, akik életüket a haza szolgálatára tették fel" – írta a miniszter.