HIRDETÉS

Társadalmi egyeztetésen van a „fiatalítás” címén eltávolított katonák visszavétele

Ruszin-Szendi Romulusz szerint sok kiváló katona kényszerült méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból

Belföld
  • 2026.06.22. - 21:27
Cikk borítókép
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterFacebook/Dr. Ruszin-Szendi Romulusz
MH
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Már társadalmi egyeztetésen van a „fiatalítás” címén eltávolított katonák visszavételét lehetővé tevő jogszabály-módosítás, írja Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook - oldalán.

Az Orbán-kormány egy kormányrendeletben felmentette a szolgálat alól azokat a honvédeket, akik betöltötték a 45. életévüket, és legalább 25 évet töltöttek el az állományban.

"Sok kiváló katona kényszerült méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból, nem azért, mert ne lett volna szükség a tudásukra, tapasztalatukra vagy elhivatottságukra. Hiszünk abban, hogy minden, a katonákkal szemben igazságtalanul és méltatlanul elkövetett döntést helyre kell hozni. A Magyar Honvédségnek szüksége van a tapasztalatra, a tudásra és azokra az emberekre, akik életüket a haza szolgálatára tették fel" – írta a miniszter.

Kapcsolódó cikkek
Ruszin-Szendi Romuluszhonvédség
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Belföld
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS