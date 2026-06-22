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A Tokaji bort is a világ legjobbjai közé választottak

Magyarország ismét remekelt

Krónika
  • 2026.06.23. - 01:49
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A top 50 között az Oremus Pincészet 6 puttonyos 2016-os tokaji aszújaAFP/Sergei Gapon
MH/MTI
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Bekerült a mindössze ötven Best in Show bor közé az Oremus Pincészet 6 puttonyos 2016-os tokaji aszúja a világ egyik legtekintélyesebb borversenyeként számon tartott Decanter World Wine Awards (DWWA) idei kiadásán.

Idén 23. alkalommal rendezték meg a Decanter World Wine Awardsot Londonban. A versenyre ezúttal 58 országból csaknem 17 ezer tételt neveztek, melyek elbírálására 245 borszakértő gyűlt össze, köztük 63 Master of Wine és 24 Master Sommelier - közölte az MTI-vel a versenyen egy platina-, egy arany- és két ezüstérmet elérő, somlói Kreinbacher Birtok.

A rendkívül szigorú szabályok szerint folyó zsűrizés alapján kizárólag 95 pont felett adnak aranyérmet, míg platina díjjal az aranyérmeseket újrakóstolva jutalmazzák a legkiválóbb tételeket, idén összesen 198-at (97-100 pont).

Magyarország ismét remekelt, hiszen a tekintélyes zsűri összesen 8 platina-, 15 arany-, 52 ezüst- és 68 bronzérmet osztott ki a hazánkból érkező tételek között.

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A verseny ötven legjobb bora közé is bekerült magyar tétel: a tolcsvai Oremus Pincészet 6 puttonyos 2016-os tokaji aszúja.

Idén a magyar boroknak kiosztott platinaérmesek között is többségben vannak a tokajiak: az Antalóczy, a Balassa Bor (két platina), a Béres, a Füleky és a Juliet Victor is kiérdemelte az elismerést. A tokajiak mellett Villányból a Heumann Pince La Trinita elnevezésű vörös házasítása és a somlói Kreinbacher Birtok Brut Classic pezsgője nyert el platina díjat.

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