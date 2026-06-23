HIRDETÉS

Sokan meghaltak fegyveres támadásban Nigéria középső részén

Sajnos az iszlám vallás gyökere a gyilkolászó terrorszervezeteknek

Külföld
  • 2026.06.24. - 00:21
nigéria piac
Nigériai piacot ért légitámadásAFP
MH/MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Legkevesebb 20 ember meghalt fegyveres támadásban a Nigéria középső részén lévő Plateau államban – tájékoztatta a sajtót kedden a helyi rendőrség szóvivője.

Alfred Alabo elmondta, hogy a lőfegyverrel és machetékkel felszerelkezett támadók a hét végén támadták meg Kawel települést, majd elmenekültek.

A támadás okát egyelőre nem tudják, az ügyben nyomozás indult.

Az ország középső részén lévő Plateau a zömében muszlimok lakta északi térségek és a keresztény többségű déli államok között helyezkedik el. A régióból az utóbbi években egyre több, nagyrészt a földterület, illetve az erőforrások birtoklásáért folytatott összecsapást jelentettek.

HIRDETÉS

Ugyancsak kedden a nigériai hadsereg az X-en bejelentette, hogy kiszabadított 47 embert – zömében nőket és gyerekeket – az Iszlám Állam – Nyugat-Afrika Tartomány (ISWAP) nevű terrorszervezet fogságából Kukawa településnél. A Hadin Kai elnevezésű, szárazföldi és légi egységeket is mozgósító művelet idejét nem közölték, azonban hangsúlyozták, hogy a hadsereg jelentős csapást mért a terroristákra.

A hadsereg és a biztonsági erők 2009 óta harcolnak a Boko Haram iszlamista terrorszervezet és az abból kivált ISWAP ellen. Az iszlamisták 17 éve tartó lázadása során Nigériában több tízezer ember halt meg, és mintegy 2,7 millióan kényszerültek lakhelyük elhagyására.

Kapcsolódó cikkek
AfrikaKülföldhalálos áldozatokfegyveres támadáserőszakNigériatragédiaiszlámkeresztény üldözés
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Külföld
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS