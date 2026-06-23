Sokan meghaltak fegyveres támadásban Nigéria középső részén

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Legkevesebb 20 ember meghalt fegyveres támadásban a Nigéria középső részén lévő Plateau államban – tájékoztatta a sajtót kedden a helyi rendőrség szóvivője.

Alfred Alabo elmondta, hogy a lőfegyverrel és machetékkel felszerelkezett támadók a hét végén támadták meg Kawel települést, majd elmenekültek.

A támadás okát egyelőre nem tudják, az ügyben nyomozás indult.

Az ország középső részén lévő Plateau a zömében muszlimok lakta északi térségek és a keresztény többségű déli államok között helyezkedik el. A régióból az utóbbi években egyre több, nagyrészt a földterület, illetve az erőforrások birtoklásáért folytatott összecsapást jelentettek.