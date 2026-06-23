Sokan meghaltak fegyveres támadásban Nigéria középső részén

Legkevesebb 20 ember meghalt fegyveres támadásban a Nigéria középső részén lévő Plateau államban – tájékoztatta a sajtót kedden a helyi rendőrség szóvivője.
Alfred Alabo elmondta, hogy a lőfegyverrel és machetékkel felszerelkezett támadók a hét végén támadták meg Kawel települést, majd elmenekültek.
A támadás okát egyelőre nem tudják, az ügyben nyomozás indult.
Az ország középső részén lévő Plateau a zömében muszlimok lakta északi térségek és a keresztény többségű déli államok között helyezkedik el. A régióból az utóbbi években egyre több, nagyrészt a földterület, illetve az erőforrások birtoklásáért folytatott összecsapást jelentettek.
Ugyancsak kedden a nigériai hadsereg az X-en bejelentette, hogy kiszabadított 47 embert – zömében nőket és gyerekeket – az Iszlám Állam – Nyugat-Afrika Tartomány (ISWAP) nevű terrorszervezet fogságából Kukawa településnél. A Hadin Kai elnevezésű, szárazföldi és légi egységeket is mozgósító művelet idejét nem közölték, azonban hangsúlyozták, hogy a hadsereg jelentős csapást mért a terroristákra.
A hadsereg és a biztonsági erők 2009 óta harcolnak a Boko Haram iszlamista terrorszervezet és az abból kivált ISWAP ellen. Az iszlamisták 17 éve tartó lázadása során Nigériában több tízezer ember halt meg, és mintegy 2,7 millióan kényszerültek lakhelyük elhagyására.