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ENSZ: Több százan váltak szexuális erőszak áldozatává a szudáni polgárháború során

Az erőszaktevők többsége a Gyorsreagálású Támogató Erők és szövetségeseik voltak

Külföld
  • 2026.06.23. - 23:24
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Szudáni férfiak sétálnak el egy lerombolt épület mellett a fővárosban, KartúmbanKhaled DESOUKI / AFP
MH/MTI
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Legkevesebb 838-an – nők és férfiak – váltak szexuális erőszak áldozatává a több mint három éve tartó szudáni polgárháború során az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának (OHCHR) keddi jelentése szerint, amelyben hangsúlyozzák, hogy ez az adat „csak a jéghegy csúcsa” és a valós számok vélhetően sokkal magasabbak.

Az OHCHR által összegyűjtött adatok alapján az áldozatok között 539 nő, további 284 kislány, illetve nyolc férfi és hét kisfiú van.

A tanúvallomások szerint az erőszaktevők többsége a szudáni hadsereggel szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF), illetve a vele szövetséges arab milíciák egyenruháját viselte, de feljegyeztek olyan eseteket is, amelyek során a támadók katonai uniformist hordtak.

„A szexuális erőszakot háborús fegyverként használják, ez pedig háborús bűncselekménynek minősül” – figyelmeztetett Volker Türk, a világszervezet emberi jogi főbiztosa.

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A jelentésben feljegyzett bűncselekmények csaknem negyedét csoportosan követték el, a dokumentumban pedig megemlítik egy alig 10 éves lány esetét, akit legkevesebb tíz férfi erőszakolt meg. A szervezet emellett dokumentált 13, a csoportos nemi erőszakkal összefüggő halálesetet is, valamint 59 terhességet, hozzátéve, hogy az erőszak számos esetben súlyos egészségügyi szövődményeket okozott.

Az összeállítók aláhúzzák azt is, hogy a szexuális erőszakot a harcok 2023-as kezdete óta más erőszakformákkal együtt szisztematikusan vetik be a civilek ellen.

A jelentésben a nemi erőszak mellett 85 esetben példaként említik a szexuális rabszolgaságot, illetve a kényszerházasságot, a prostitúcióra kényszerítést és a szexuális jellegű kínzást és az emberkereskedelmet is.

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A szudáni polgárháborúban már legkevesebb 40 ezer ember halt meg és mintegy 11 millióan kényszerültek otthonaik elhagyására.

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