ENSZ: Több százan váltak szexuális erőszak áldozatává a szudáni polgárháború során

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Legkevesebb 838-an – nők és férfiak – váltak szexuális erőszak áldozatává a több mint három éve tartó szudáni polgárháború során az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának (OHCHR) keddi jelentése szerint, amelyben hangsúlyozzák, hogy ez az adat „csak a jéghegy csúcsa” és a valós számok vélhetően sokkal magasabbak.

Az OHCHR által összegyűjtött adatok alapján az áldozatok között 539 nő, további 284 kislány, illetve nyolc férfi és hét kisfiú van.

A tanúvallomások szerint az erőszaktevők többsége a szudáni hadsereggel szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF), illetve a vele szövetséges arab milíciák egyenruháját viselte, de feljegyeztek olyan eseteket is, amelyek során a támadók katonai uniformist hordtak.

„A szexuális erőszakot háborús fegyverként használják, ez pedig háborús bűncselekménynek minősül” – figyelmeztetett Volker Türk, a világszervezet emberi jogi főbiztosa.