ENSZ: Több százan váltak szexuális erőszak áldozatává a szudáni polgárháború során

Legkevesebb 838-an – nők és férfiak – váltak szexuális erőszak áldozatává a több mint három éve tartó szudáni polgárháború során az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának (OHCHR) keddi jelentése szerint, amelyben hangsúlyozzák, hogy ez az adat „csak a jéghegy csúcsa” és a valós számok vélhetően sokkal magasabbak.
Az OHCHR által összegyűjtött adatok alapján az áldozatok között 539 nő, további 284 kislány, illetve nyolc férfi és hét kisfiú van.
A tanúvallomások szerint az erőszaktevők többsége a szudáni hadsereggel szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF), illetve a vele szövetséges arab milíciák egyenruháját viselte, de feljegyeztek olyan eseteket is, amelyek során a támadók katonai uniformist hordtak.
„A szexuális erőszakot háborús fegyverként használják, ez pedig háborús bűncselekménynek minősül” – figyelmeztetett Volker Türk, a világszervezet emberi jogi főbiztosa.
A jelentésben feljegyzett bűncselekmények csaknem negyedét csoportosan követték el, a dokumentumban pedig megemlítik egy alig 10 éves lány esetét, akit legkevesebb tíz férfi erőszakolt meg. A szervezet emellett dokumentált 13, a csoportos nemi erőszakkal összefüggő halálesetet is, valamint 59 terhességet, hozzátéve, hogy az erőszak számos esetben súlyos egészségügyi szövődményeket okozott.
Az összeállítók aláhúzzák azt is, hogy a szexuális erőszakot a harcok 2023-as kezdete óta más erőszakformákkal együtt szisztematikusan vetik be a civilek ellen.
A jelentésben a nemi erőszak mellett 85 esetben példaként említik a szexuális rabszolgaságot, illetve a kényszerházasságot, a prostitúcióra kényszerítést és a szexuális jellegű kínzást és az emberkereskedelmet is.
A szudáni polgárháborúban már legkevesebb 40 ezer ember halt meg és mintegy 11 millióan kényszerültek otthonaik elhagyására.