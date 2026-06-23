Kuba nemzeti gyászt hirdetett

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A kubai hatóságok hivatalos gyászt hirdettek Ramiro Valdés Menéndez, a forradalom egyik történelmi vezetőjének halála után, a Gaceta Oficial újság szerint. Ezt a döntést június 23-án, hétfőn, Miguel Díaz-Canel elnök rendeletével jelentették be.

A gyászidőszak június 23-án reggel 6:00 órától ugyanazon a napon éjfélig tart. Ebben az időszakban a kubai nemzeti zászlót félárbocra eresztik minden kormányzati intézményben és katonai létesítményben.

A Forradalmi Fegyveres Erők, a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium felelős a rendelet végrehajtásának felügyeletéért. A hivatalos gyászról szóló döntést a Kubai Köztársaság Alkotmányának, valamint az elnökről és az alelnökről szóló törvénynek megfelelően hozták meg.

Ramiro Valdés Menéndez június 21-én reggel hunyt el. Elismerései közé tartozik a Moncada laktanya elleni támadásban, a Granma-expedícióban és a Sierra Maestra-hegységben folytatott katonai műveletekben való részvétel. Részt vett a Santa Clara-i csatában is, és a 8. inváziós hadoszlop, a „Ciro Redondo” második parancsnokaként szolgált, Ernesto Che Guevara oldalán harcolva - írja a news.ru.