Kibertámadás ért több száz szervezetet Belgiumban

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Belgiumban mintegy 270 szervezetet – köztük ügyvédi irodákat, önkormányzatokat és iskolákat – érintett egy februári kibertámadás, amely során a támadók tűzfalak feltörésével jutottak be a rendszerekbe – közölte kedden a belga Secutec kiberbiztonsági vállalat.

A támadás egy orosz hackercsoporthoz köthető, és az amerikai Fortinet kiberbiztonsági céghez kapcsolódó rendszereket vette célba. A Secutec szerint ez az egyik legsúlyosabb biztonsági incidens, amely valaha egyetlen kiberbiztonsági szolgáltatóhoz kapcsolódott.

A cég tájékoztatása szerint a megtámadott szervezetek közül több mint száz rendszere még mindig hozzáférhető az interneten ellopott rendszergazdai fiókok segítségével.

A hackerek világszerte több mint 75 ezer tűzfalat törtek fel, és több mint 110 millió bejelentkezési adatot loptak el a még mindig zajló, az év elején indult támadássorozat során.