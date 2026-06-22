Arany emlékérmet kapott kollégánk

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Az indoklás szerint a HM HIM és a Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub között sok évre visszanyúló szakmai együttműködés keretében a rendezvényeiken történő részvétel mellett több híradó eszköz megújulásában is jelentős szerepet vállalt, amelyet ezzel a kitüntetéssel kívánt elismerni a minisztérium.

„Az elismerés természetesen nem csak engem illet, hanem a HA5KDR rádióamatőrklub mindazon tagjait is, akik hozzám hasonlóan szívügyüknek érzik a hadimúzeum támogatását, kincseinek restaurálását. Tehetségünkhöz és szerény lehetőségeinkhez mérten továbbra is igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a HM HIM teljes vezetése által bizalomteljesen reánk testált eszközöket a legjobb karban juttassuk vissza a közgyűjteménynek” – fogalmazott kollégánk a díjátadást követően.

Kollégánk korábban már megkapta a hadimúzeum ezüstérmét, ez a mostani a legnagyobb, a parancsnok által adható elismerés.



„A munkáink sorából ki kell emelni a csak pár példányban létező, s a HM HIM tulajdonát képező három darab, hazai készítésű (Telefongyár) HTG-1-es Hellschreiber adó-vevőt, az Enigmát – amiből még hármat restauráltunk a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és az MH Kiber- és Információs Műveleti Központ (Szentendre) számára. Emellett ugyancsak fölújítottunk néhány adó-vevőt és egy II. világháborús extraritka magyar páncélosrádiót ” – mondta Lázin Miklós András.