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Két olasz turistát kitettek egy trieszti strandról

Az egyetlen európai fürdőhely, ahol a nőket és a férfiakat fal választja el

Krónika
  • 2026.06.22. - 23:47
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Trieszt tengerpartja nem a tipikus homokos üdülőhely, hanem egy egyedi, főként sziklás, köves és kiépített partszakaszokból álló városi riviéra, amely közvetlenül a történelmi belváros mellett húzódikNorthFoto
MH/MTI
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Heves vita után kitettek két olasz turistát Trieszt egyik strandjáról, ahol, egyedüli helyszínként Európában, fal választja el egymástól a férfiakat és a nőket - jelentette az Il Piccolo helyi napilap.

Az Alla Lanterna nevű tengerparti strandról van szó, amely a triesztiek között Pedocin névvel ismert. Ez az egyetlen hely Európában, ahol fal választja el a férfiaknak és a nőknek fenntartott szektort.

Az ezerkilencszázas évek elején így alakították ki a strandot, és a falat azóta se bontották le. Férfiak és nők, ha akarnak, a vízben találkozhatnak egymással. A sajátos fürdőhelyet a városi önkormányzat tartja fenn, a belépődíj is jelképesnek számít, mivel fejenként 1,2 euró.

Az Il Piccolo beszámolója szerint a hétvégén egy Milánóból érkezett pár a férfiaknak fenntartott részen foglalt helyet. Egy helyi strandoló figyelmeztetésére, miszerint nő nem tartózkodhat a férfiaknak fenntartott részen, úgy reagáltak, hogy a triesztiek a középkorban élnek, "városotok nem olasz, otromba szexisták vagytok (..) szégyelljétek magatokat".

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Az Il Piccolo szerint a vita erőszakossá fajult, annyira hogy a strand dolgozóinak is be kellett avatkozni, végül a turisták távoztak, és a belépőjegyet is visszafizették nekik.

A triesztiek ragaszkodnak a strandjukhoz, amelyet a hagyomány szerint az osztrák-magyar monarchia idejére vezetnek vissza, és már többször nemet mondtak a fal lebontására.

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