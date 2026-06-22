Két olasz turistát kitettek egy trieszti strandról

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Heves vita után kitettek két olasz turistát Trieszt egyik strandjáról, ahol, egyedüli helyszínként Európában, fal választja el egymástól a férfiakat és a nőket - jelentette az Il Piccolo helyi napilap.

Az Alla Lanterna nevű tengerparti strandról van szó, amely a triesztiek között Pedocin névvel ismert. Ez az egyetlen hely Európában, ahol fal választja el a férfiaknak és a nőknek fenntartott szektort.

Az ezerkilencszázas évek elején így alakították ki a strandot, és a falat azóta se bontották le. Férfiak és nők, ha akarnak, a vízben találkozhatnak egymással. A sajátos fürdőhelyet a városi önkormányzat tartja fenn, a belépődíj is jelképesnek számít, mivel fejenként 1,2 euró.

Az Il Piccolo beszámolója szerint a hétvégén egy Milánóból érkezett pár a férfiaknak fenntartott részen foglalt helyet. Egy helyi strandoló figyelmeztetésére, miszerint nő nem tartózkodhat a férfiaknak fenntartott részen, úgy reagáltak, hogy a triesztiek a középkorban élnek, "városotok nem olasz, otromba szexisták vagytok (..) szégyelljétek magatokat".