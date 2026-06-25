Magyar Péter az aranykonvoj miatt 15 óráig várja a legfőbb ügyész megszólalását

Facebook-videójában, élőben mutatta be Magyar Péter és Hegedűs Zsolt az uzsoki kórház helyzetét és ellenőrizték az első felújításokat a hűtőberendezésekben.
Az uszoki kórház tetőjéről jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, ahol az új hűtőberendezést ellenőrizték és mutatták be a transzparencia jegyében.
Nagyon sok hűtési problémával küzdött a kórház, de immár zavartalanul működhet a kórház műtője.
A hűtőberendezést a kórház tetőjén ellenőrizte az egészségügyi miniszter és a miniszterelnök
A kórház már régóta benyújtotta igénylését erre az újításra, de sokáig csak ígéreteket kaptak, mire aztán valóban megvalósult.
Több kórházban is hűtőrendszer-felújítások zajlanak és vannak tervben, többek között a Délpesti kórházban, a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben, valamint a Honvéd kórházban és még más intézetekben is várható előrelépés.
Más kórházak egyéb hűtőberendezésének és szellőztetőrendszerének részleges vagy teljes felújításáról is beszámolót tett Magyar Péter.
Valamint arról is biztosított a miniszterelnök mindenkit, hogy ezentúl a rendelkezésre álló források teljes mértékben, valóban a kórházak felújítására és az egészségügyi fejlesztésére fordítanak.
Hegedűs Zsolt a számok mellett kiemelte, hogy a transzparencia a továbbiakban természetesen nem a tetőkön járásról és minden hűtőberendezés bemutatásáról fog szólni, hanem az egészségügyi dolgozók visszajelzésein alapuló eredményekről és a mindennapos működés zökkenőmentességéről.
A miniszterelnök kiemelte, hogy folytatni fogja az országjárását a kórházakban, majd kitért a mostani forróságra és hőségriadóra, valamint jelezte, hogy délután 15:00-órától részletes tájékozatót ad ezzel az üggyel kapcsolatban is, valamint a tegnapi kormányülések eredményeiről.
Többek között még érintik a közlekedéssel kapcsolatos döntéseket, az alkotmány alaptörvény 17. módosítását és a nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását is.
A legfőbb ügyésznek is üzent Magyar Péter: az aranykonvoj miatt 15 óráig várja a legfőbb ügyész megszólalását, de ha mindezt nem teszi meg, akkor ő fog néhány dolgot a nyilvánosságra hozni a sajtótájékoztatón.