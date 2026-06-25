Magyar Péter az aranykonvoj miatt 15 óráig várja a legfőbb ügyész megszólalását

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Facebook-videójában, élőben mutatta be Magyar Péter és Hegedűs Zsolt az uzsoki kórház helyzetét és ellenőrizték az első felújításokat a hűtőberendezésekben.

Az uszoki kórház tetőjéről jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, ahol az új hűtőberendezést ellenőrizték és mutatták be a transzparencia jegyében.

Nagyon sok hűtési problémával küzdött a kórház, de immár zavartalanul működhet a kórház műtője.

A hűtőberendezést a kórház tetőjén ellenőrizte az egészségügyi miniszter és a miniszterelnök

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A kórház már régóta benyújtotta igénylését erre az újításra, de sokáig csak ígéreteket kaptak, mire aztán valóban megvalósult.

Több kórházban is hűtőrendszer-felújítások zajlanak és vannak tervben, többek között a Délpesti kórházban, a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben, valamint a Honvéd kórházban és még más intézetekben is várható előrelépés.

Más kórházak egyéb hűtőberendezésének és szellőztetőrendszerének részleges vagy teljes felújításáról is beszámolót tett Magyar Péter.