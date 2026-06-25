HIRDETÉS

Magyar Péter az aranykonvoj miatt 15 óráig várja a legfőbb ügyész megszólalását

A miniszterelnök hangsúlyozta: ha mindezt a legfőbb ügyész nem teszi meg, akkor ő fog néhány dolgot a nyilvánosságra hozni a sajtótájékoztatón

Belföld
  • 2026.06.25. - 12:08
Magyar Péter Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter
Bejárás és tájékozódás az Uzsoki Utcai KórházbanFacebook/Magyar Péter
SZB
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Facebook-videójában, élőben mutatta be Magyar Péter és Hegedűs Zsolt az uzsoki kórház helyzetét és ellenőrizték az első felújításokat a hűtőberendezésekben.

Az uszoki kórház tetőjéről jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, ahol az új hűtőberendezést ellenőrizték és mutatták be a transzparencia jegyében.

Nagyon sok hűtési problémával küzdött a kórház, de immár zavartalanul működhet a kórház műtője.

A hűtőberendezést a kórház tetőjén ellenőrizte az egészségügyi miniszter és a miniszterelnök

HIRDETÉS

A kórház már régóta benyújtotta igénylését erre az újításra, de sokáig csak ígéreteket kaptak, mire aztán valóban megvalósult. 

Több kórházban is hűtőrendszer-felújítások zajlanak és vannak tervben, többek között a Délpesti kórházban, a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben, valamint a Honvéd kórházban és még más intézetekben is várható előrelépés.

Más kórházak egyéb hűtőberendezésének és szellőztetőrendszerének részleges vagy teljes felújításáról is beszámolót tett Magyar Péter.

HIRDETÉS

Valamint arról is biztosított a miniszterelnök mindenkit, hogy ezentúl a rendelkezésre álló források teljes mértékben, valóban a kórházak felújítására és az egészségügyi fejlesztésére fordítanak.

Hegedűs Zsolt a számok mellett kiemelte, hogy a transzparencia a továbbiakban természetesen nem a tetőkön járásról és minden hűtőberendezés bemutatásáról fog szólni, hanem az egészségügyi dolgozók visszajelzésein alapuló eredményekről és a mindennapos működés zökkenőmentességéről.

A miniszterelnök kiemelte, hogy folytatni fogja az országjárását a kórházakban, majd kitért a mostani forróságra és hőségriadóra, valamint jelezte, hogy délután 15:00-órától részletes tájékozatót ad ezzel az üggyel kapcsolatban is, valamint a tegnapi kormányülések eredményeiről.

HIRDETÉS

Többek között még érintik a közlekedéssel kapcsolatos döntéseket, az alkotmány alaptörvény 17. módosítását és a nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását is.

A legfőbb ügyésznek is üzent Magyar Péter: az aranykonvoj miatt 15 óráig várja a legfőbb ügyész megszólalását, de ha mindezt nem teszi meg, akkor ő fog néhány dolgot a nyilvánosságra hozni a sajtótájékoztatón.

Kapcsolódó cikkek
Tisza kormányBelföldHegedűs ZsoltMagyar Péteregészségügykórház
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Belföld
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS