Zöld lehet a Hősök tere?

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert meglepte, hogy Karácsony Gergely nem támogatja a Hősök tere zöldítését.

A főpolgármester nem támogatja a Hősök tere zöldítését – ennek kapcsán fejtette ki véleményét a Népszavának Vitézy Dávid.

A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, meglepte Karácsony Gergely negatív reakciója.

„Eddig az volt a közös álláspontunk, hogy a városban mindenütt törjük fel a betont, ahol lehet – akkor itt miért ne tennénk? Nyilván nem az emlékmű előtti díszkő helyére ültetnénk virágokat vagy bokrokat. A célunk csak annyi, hogy a tér körüli, a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok előtti két oldali három sávos útfelületek helyére kerüljön köztér és zöldfelület” – írta.