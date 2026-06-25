Zöld lehet a Hősök tere?

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert meglepte, hogy Karácsony Gergely nem támogatja a Hősök tere zöldítését.
A főpolgármester nem támogatja a Hősök tere zöldítését – ennek kapcsán fejtette ki véleményét a Népszavának Vitézy Dávid.
A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, meglepte Karácsony Gergely negatív reakciója.
„Eddig az volt a közös álláspontunk, hogy a városban mindenütt törjük fel a betont, ahol lehet – akkor itt miért ne tennénk? Nyilván nem az emlékmű előtti díszkő helyére ültetnénk virágokat vagy bokrokat. A célunk csak annyi, hogy a tér körüli, a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok előtti két oldali három sávos útfelületek helyére kerüljön köztér és zöldfelület” – írta.
A miniszter szerint, ha Kós Károly sétányt visszakapják a gyalogosok, akkor ezekre az utakra nem lesz szükség. Ha viszont a forgalomcsillapítást követően ezeket a felületeket is lekövezik, akkor „egy árnyék nélküli kőtenger lesz a Városliget bejárata”.
A tárcavezető hozzátette: sokkal egészségesebb köztér jönne létre, ha a feleslegessé váló forgalmi sávokat parkosítanák úgy, ahogyan 100 évvel ezelőtt.
Vitézy Dávid hangsúlyozta: együttműködésre és egyeztetésre van szükség a kormány és Budapest között, ezért mind a főpolgármesterrel, mind a kerületi polgármesterekkel egyeztetnek majd a tervekről.
Végül reményét fejezte ki arra, hogy meg tudja győzni Karácsony Gergelyt: a Hősök tere zöldítése úgy teszi majd élhetőbbé a területet, hogy közben a jelenlegi köztéri funkcióit sem veszélyezteti.