A Fidesz koncepciós eljárásnak tekinti a NAV-letartóztatásokat

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Az Nemzeti Kulturális Alap (BKA) ügyében politikai koncepciós eljárások zajlanak; a nemzeti kormány mindent megtett azért, hogy a magyar kultúra megkapja azt az elismerést és támogatást, amely megfelel a nemzeti közösségünk életében játszott nélkülözhetetlen szerepének – közölte a Fidesz csütörtökön.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a nemzeti kormány nemcsak a magas kultúrát, hanem a mindennapi kultúrát is támogatta, és nemcsak a nagyvárosokban, hanem minden településen hozzáférhetővé tette. Azok a művészek, kulturális szervezők, a kulturális kormányzat közszolgái, akik ezt munkájukkal lehetővé tették, nem üldöztetést, hanem elismerést érdemelnek” – fogalmazott az ellenzéki párt.

Hozzátették, hogy a rendőrség nyilvánvalóan politikai utasításra jár el, amikor az NKA ügyeivel foglalkozó korábbi kormányzati tisztségviselőket zaklatja és fenyegeti.

Hangsúlyozták, hogy kiállnak a koncepciós eljárással sújtottak mellett, és követelik, hogy a hatóságok térjenek vissza az alkotmányos és jogállami szabályokhoz.