Vége a gyűlöletpropagandának + VIDEÓ

Az Országgyűlés elfogadta a gyűlöletpropaganda és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényt.
Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely visszaszorítja a gyűlöletpropagandát és a vizuális környezetszennyezést, a mindent ellepő reklámokat a nagyvárosokban - így fogalmazott közösségi oldalára feltöltött videójában Vitézy Dávid.
A közlekedési és beruházási miniszter szerint a történeti városközpontokban gyönyörű épületeket takarnak el a reklámhálók, az óriásplakátok azonban nem valók egy városba.
A tárcavezető hozzátette: év végére el kell bontani az épülethálókat, és megszűnik az is, hogy a választási kampányokban műanyag plakátokkal raknak tele mindent az országban. Megjegyezte azt is, hogy a legutóbbi kampányban azok a pártok, amelyeknek a legtöbb plakátjuk volt, messze nem nyerték meg a választást.
„Az a párt, amelyiknek a legtöbb plakátja volt az országban, be sem jutott az Országgyűlésbe. Tehát a mai, nagyrészt a digitális térben zajló politikai közbeszédben semmi értelme annak, hogy minden egyes villanyoszlopon politikusok feje lógjon a választási kampányban” – mondta Vitézy Dávid.
Hozzátette: a városaink szebbek, az életünk pedig egészségesebb lesz attól, hogy nem mindenhol reklámokat, különösen nem politikai gyűlöletpropagandát fogunk látni az utcákon.