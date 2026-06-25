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Vége a gyűlöletpropagandának + VIDEÓ

Vitézy Dávid szerint városaink szebbek, az életünk pedig egészségesebb lesz

Belföld
  • 2026.06.25. - 10:49
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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterMH/Radics Lajos
MH
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Az Országgyűlés elfogadta a gyűlöletpropaganda és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényt.

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely visszaszorítja a gyűlöletpropagandát és a vizuális környezetszennyezést, a mindent ellepő reklámokat a nagyvárosokban - így fogalmazott közösségi oldalára feltöltött videójában Vitézy Dávid.

A közlekedési és beruházási miniszter szerint a történeti városközpontokban gyönyörű épületeket takarnak el a reklámhálók, az óriásplakátok azonban nem valók egy városba. 

A tárcavezető hozzátette: év végére el kell bontani az épülethálókat, és megszűnik az is, hogy a választási kampányokban műanyag plakátokkal raknak tele mindent az országban. Megjegyezte azt is, hogy a legutóbbi kampányban azok a pártok, amelyeknek a legtöbb plakátjuk volt, messze nem nyerték meg a választást.

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„Az a párt, amelyiknek a legtöbb plakátja volt az országban, be sem jutott az Országgyűlésbe. Tehát a mai, nagyrészt a digitális térben zajló politikai közbeszédben semmi értelme annak, hogy minden egyes villanyoszlopon politikusok feje lógjon a választási kampányban” – mondta Vitézy Dávid.

Hozzátette: a városaink szebbek, az életünk pedig egészségesebb lesz attól, hogy nem mindenhol reklámokat, különösen nem politikai gyűlöletpropagandát fogunk látni az utcákon.

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