Vége a gyűlöletpropagandának + VIDEÓ

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely visszaszorítja a gyűlöletpropagandát és a vizuális környezetszennyezést, a mindent ellepő reklámokat a nagyvárosokban - így fogalmazott közösségi oldalára feltöltött videójában Vitézy Dávid.

A közlekedési és beruházási miniszter szerint a történeti városközpontokban gyönyörű épületeket takarnak el a reklámhálók, az óriásplakátok azonban nem valók egy városba.

A tárcavezető hozzátette: év végére el kell bontani az épülethálókat, és megszűnik az is, hogy a választási kampányokban műanyag plakátokkal raknak tele mindent az országban. Megjegyezte azt is, hogy a legutóbbi kampányban azok a pártok, amelyeknek a legtöbb plakátjuk volt, messze nem nyerték meg a választást.