Sárkány Zalán már az Európa-bajnokságon is lépne egyet előre

Az augusztusi Európa-bajnokság ugyan csak egy lépés a Los Angeles-i olimpia felé vezető úton az úszó Sárkány Zalán karrierjében, de a rövidpályás világbajnok már a párizsi kontinensviadalon is szeretne javítani korábbi eredményein.
A 22 éves versenyző a múlt hétvégén a nyíltvízi úszók országos bajnokságán mind a három számot, a 10 kilométert, a 3 kilométeres kieséses versenyt és az 1500 métert is megnyerte, és amint azt a Nemzeti Sportrádiónak elmondta, elégedett volt az eredményekkel, már csak azért is, mert felkészülésből érkezve érte el ezeket egy „sima edzésversenyen”.
Hozzátette, az elmúlt időszakban elérte medencében a saját maga által vágyott eredményeket, így elsősorban ebben a „szakágban” képzeli el a jövőjét, ugyanakkor nem zárta ki, hogy a jövőben lesz még egy-egy újabb nyíltvízi kaland.
Sárkány Zalán az Egyesült Államokban készül, az Indiana egyetem hallgatója, üzleti szakon menedzsmentet tanul, a legutóbbi vizsgaidőszakban kitűnő eredménnyel zárt, Magyarországra visszatérve pedig a Szokolai László irányításával készülő veszprémi csapattal, Betlehem Dáviddal és Nagy Nándorral edz.
Mint elmondta, jó formában érzi magát, pedig vállproblémával küzd egy ideje. Hozzátette: a párizsi Európa-bajnokságot követően csak később, reményei szerint már teljesen egészségesen kezdi újra a felkészülést, hogy a Los Angeles-i olimpiáig ne legyen hasonló gondja.
„Természetesen Los Angeles a hosszú távú cél, főleg, mivel a második hazámban lesz az olimpia” – jelentette ki Sárkány, aki a francia fővárosban a nyáron 1500 és 800 méter gyorson vár magától kiugró eredményt, a 2024-es belgrádi Európa-bajnokságon szerzett bronzait „javítaná fel”.