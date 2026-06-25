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Sárkány Zalán már az Európa-bajnokságon is lépne egyet előre

Az elmúlt időszakban elérte medencében a saját maga által vágyott eredményeket

Sport
  • 2026.06.25. - 12:19
Sárkány Zalán
Az elmúlt időszakban elérte medencében a saját maga által vágyott eredményeketGetty Images via AFP/Patrick McDermott
MH/MTI
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Az augusztusi Európa-bajnokság ugyan csak egy lépés a Los Angeles-i olimpia felé vezető úton az úszó Sárkány Zalán karrierjében, de a rövidpályás világbajnok már a párizsi kontinensviadalon is szeretne javítani korábbi eredményein.

A 22 éves versenyző a múlt hétvégén a nyíltvízi úszók országos bajnokságán mind a három számot, a 10 kilométert, a 3 kilométeres kieséses versenyt és az 1500 métert is megnyerte, és amint azt a Nemzeti Sportrádiónak elmondta, elégedett volt az eredményekkel, már csak azért is, mert felkészülésből érkezve érte el ezeket egy „sima edzésversenyen”.

Hozzátette, az elmúlt időszakban elérte medencében a saját maga által vágyott eredményeket, így elsősorban ebben a „szakágban” képzeli el a jövőjét, ugyanakkor nem zárta ki, hogy a jövőben lesz még egy-egy újabb nyíltvízi kaland.

Sárkány Zalán az Egyesült Államokban készül, az Indiana egyetem hallgatója, üzleti szakon menedzsmentet tanul, a legutóbbi vizsgaidőszakban kitűnő eredménnyel zárt, Magyarországra visszatérve pedig a Szokolai László irányításával készülő veszprémi csapattal, Betlehem Dáviddal és Nagy Nándorral edz.

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Mint elmondta, jó formában érzi magát, pedig vállproblémával küzd egy ideje. Hozzátette: a párizsi Európa-bajnokságot követően csak később, reményei szerint már teljesen egészségesen kezdi újra a felkészülést, hogy a Los Angeles-i olimpiáig ne legyen hasonló gondja.

„Természetesen Los Angeles a hosszú távú cél, főleg, mivel a második hazámban lesz az olimpia” – jelentette ki Sárkány, aki a francia fővárosban a nyáron 1500 és 800 méter gyorson vár magától kiugró eredményt, a 2024-es belgrádi Európa-bajnokságon szerzett bronzait „javítaná fel”.

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