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Ancelotti nyugalomra inti Brazíliát

„Nem vagyunk tökéletesek, még néhány dologban fejlődnünk kell”

Sport
  • 2026.06.25. - 11:19
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Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzőjeAFP/Anadolu/Burak Akbulut
MH/MTI
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Carlo Ancelotti szövetségi kapitány azt kérte a braziloktól, hogy maradjanak két lábbal a földön, miután a labdarúgó-válogatott 3-0-ra legyőzte Skóciát és ezzel a C csoport élén végzett az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokságon.

Az ötszörös vb-győztes dél-amerikai csapat a Marokkó elleni 1-1-gyel kezdett a tornán, ezután azonban nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt és két sikerrel olyan teljesítményt nyújtott, amelyet Ancelotti – elmondása szerint – a kieséses szakaszban is vár majd tőle.

„Most már csapatként játszunk, ez volt a cél” – fogalmazott az olasz szakvezető. – „Nem vagyunk tökéletesek, még néhány dologban fejlődnünk kell, például labdabirtoklásnál lehetnénk gyorsabbak. Ezzel együtt boldog vagyok, mert a nyitómérkőzésünk óta előrelépett az együttes. Az, hogy ennyire egyben vagyunk, fontos lesz a folytatásban is.”

Brazília az F csoport második helyezettjével játszik majd a 32 között, ez Hollandia, Japán vagy Svédország lehet.

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A skótok elleni miami mérkőzés egyik sztárja Vinícius Junior volt, aki két gólt is szerzett, de a legnagyobb ováció a most először pályára lépő Neymar visszatérését fogadta. A sztártámadó közel három év után szerepelt ismét a válogatottban. Ancelotti szerint a 34 éves játékos megérdemelte az esélyt, miután felépült a sérüléséből.

„Azért kapott lehetőséget, mert kiérdemelte. Keményen dolgozott, hogy újra fitt legyen. Úgy gondolom, ismerve a képességeit, hogy segíteni tud a csapatnak ezen a vb-n. Bár most csak néhány percet játszott, de jól játszott” – mondta a kapitány, aki Viníciust is dicsérte. – „Vini nagyszerű formában van és a csapat is sokat segít neki.”

Ancelotti szerint Brazília elérte az első célját, de mindenkit óva int attól, hogy túlságosan elragadtassa magát ettől.

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„Nem tűztem ki célt, hogy meddig kell eljutnunk” – mondta. – „A célunk nemcsak az, hogy jól játsszunk, hanem hogy nyerjünk. A szövetségi kapitányt a győzelmek vagy vereségek alapján ítélik meg, nem pedig a csapat jó vagy rossz játéka alapján.”

Arra a kérdésre, hogy mit üzen az egyre izgatottabb brazil szurkolóknak, Ancelotti mosolyogva azt mondta: „Maradjanak nyugodtak”.

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